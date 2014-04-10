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Мониша Кальтенборн: Я уверена, что Honda решит проблемы к сезону-2018

Руководитель Sauber Мониша Кальтенборн уверена, что их поставщик моторов в сезоне-2018 Honda сможет решить свои проблемы еще в этом году.

Главный клиент японского моториста – команда McLaren – уже явно недовольна нескончаемыми неудачами Honda: недавно исполнительный директор коллектива из Уокинга Зак Браун сказал, что его команда серьезно обеспокоена ситуацией.

Это вызвало шквал спекуляций о том, что McLaren может завершить сотрудничество с Honda и начать работать с 2018 года с Mercedes или Renault.

Кальтенборн сказала в Монреале, что она не хочет участвовать в перепалке двух сторон.

«Нас эта ситуация не касается, у нас тут свои дела, – сказала Мониша в интервью AUTOSPORT. – С Honda у нас будет свое собственное сотрудничество, и я не сомневаюсь, что они смогут справиться со своими проблемами.

У нас есть немного времени, а у них – люди и всё необходимое для решения проблем.

Мы даже не знаем, что произойдет в этой гонке, так как можно гадать, что будет на первых тестах в 2018 году».

Honda решилась на вторую команду-клиента в первую очередь для того, чтобы собрать больше информации для прогресса. Если McLaren всё-таки решит разорвать контракт с Honda, то японский производитель лишится только появившегося преимущества.

Кальтенборн уверена, что для Sauber не имеет значения, решит McLaren остаться с Honda или нет.

«У нас нет предпочтений, потому что это не влияет на нас, – продолжила Мониша. – Это два отдельных проекта, в которых не будет никакого совместного развития.

Всё так же, как сейчас с Haas, Ferrari и нами. На нас бы не повлияло, если бы у них была еще одна команда.

Но, конечно, два клиента важнее для Honda, потому что так можно намотать больше километров и собрать больше данных, что позитивно скажется на развитии».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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