ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Мониша Кальтенборн: Я уверена, что Honda решит проблемы к сезону-2018 Руководитель Sauber Мониша Кальтенборн уверена, что их поставщик моторов в сезоне-2018 Honda сможет решить свои проблемы еще в этом году. Главный клиент японского моториста – команда McLaren – уже явно недовольна нескончаемыми неудачами Honda: недавно исполнительный директор коллектива из Уокинга Зак Браун сказал, что его команда серьезно обеспокоена ситуацией. Это вызвало шквал спекуляций о том, что McLaren может завершить сотрудничество с Honda и начать работать с 2018 года с Mercedes или Renault. Кальтенборн сказала в Монреале, что она не хочет участвовать в перепалке двух сторон. «Нас эта ситуация не касается, у нас тут свои дела, – сказала Мониша в интервью AUTOSPORT. – С Honda у нас будет свое собственное сотрудничество, и я не сомневаюсь, что они смогут справиться со своими проблемами. У нас есть немного времени, а у них – люди и всё необходимое для решения проблем. Мы даже не знаем, что произойдет в этой гонке, так как можно гадать, что будет на первых тестах в 2018 году». Honda решилась на вторую команду-клиента в первую очередь для того, чтобы собрать больше информации для прогресса. Если McLaren всё-таки решит разорвать контракт с Honda, то японский производитель лишится только появившегося преимущества. Кальтенборн уверена, что для Sauber не имеет значения, решит McLaren остаться с Honda или нет. «У нас нет предпочтений, потому что это не влияет на нас, – продолжила Мониша. – Это два отдельных проекта, в которых не будет никакого совместного развития. Всё так же, как сейчас с Haas, Ferrari и нами. На нас бы не повлияло, если бы у них была еще одна команда. Но, конечно, два клиента важнее для Honda, потому что так можно намотать больше километров и собрать больше данных, что позитивно скажется на развитии».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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