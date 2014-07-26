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Семь моделей Nissan получат систему экстренного торможения - автоновости

Семь моделей Nissan получат систему экстренного торможения - автоновостиСемь моделей Nissan получат систему экстренного торможения

Автор фото: фирма-производитель

Системы автоматического экстренного торможения значительно снизили аварийность на дорогах: они помогают зазевавшимся водителям не столкнуться с резко затормозившей или замедлившейся машиной спереди. Продвинутые системы умеют еще и распознавать пешеходов. Однако, чаще всего они предлагаются в качестве опционального оборудования, либо же доступны только на дорогих автомобилях.

Компания Nissan решила повысить безопасность своих автомобилей, заявив, что со следующего года семь наиболее популярных ее моделей (Rogue, Altima, Murano, Leaf, Pathfinder, Maxima и Sentra) в США получат такую систему в базовой комплектации. С учетом планов Nissan по продажам, речь идет о более чем миллионе автомобилей.

Система экстренного торможения с помощью радаров и датчиков выявляет опасное сближение автомобиля с препятствием спереди. Вначале она предупреждает водителя визуальными и звуковыми сигналами, а затем, в случае если водитель не реагирует, автоматически задействует тормоза, чтобы исключить столкновение или снизить его последствия до минимальных.

По данным Североамериканской администрации по безопасности дорожного движения около трети всех ДТП в США происходят из-за наездов на автомобили и иные препятствия.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:01      |      Категория:  Автоновости
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