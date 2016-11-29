Как выглядит идеальный календарь Формулы 1 по мнению болельщиков
Издание AUTOSPORT провело опрос среди своих подписчиков в социальных сетях на тему того, как должен выглядеть идеальный календарь Формулы 1.Менее чем за 24 часа были получены сотни ответов в Twitter и Facebook. Из 98 названных трасс 20 самых популярных вошли в итоговый рейтинг. Надо заметить, что лишь восемь из 20 выбранных поклонниками Ф1 автодромов входят в календарь нынешнего сезона Больших Призов.Предлагаем вашему вниманию результаты опроса в порядке популярности автодромов среди болельщиков. Спа, Бельгия Монца, Италия Сильверстоун, Великобритания Сузука, Япония Имола, Италия Монреаль, Канада Интерлагос, Бразилия Монако Лагуна-Сека, США Брэндс-Хэтч, Великобритания Роуд-Америка, США Батерст, Австралия Зандворт, Голландия Уоткинс-Глен, США Стамбул-Парк, Турция Нюрбургринг, Германия Остин, США Хоккенхайм, Германия Кьялами, ЮАР Аделаида, Австралия Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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