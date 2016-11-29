ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Как выглядит идеальный календарь Формулы 1 по мнению болельщиков Издание AUTOSPORT провело опрос среди своих подписчиков в социальных сетях на тему того, как должен выглядеть идеальный календарь Формулы 1. Менее чем за 24 часа были получены сотни ответов в Twitter и Facebook. Из 98 названных трасс 20 самых популярных вошли в итоговый рейтинг. Надо заметить, что лишь восемь из 20 выбранных поклонниками Ф1 автодромов входят в календарь нынешнего сезона Больших Призов. Предлагаем вашему вниманию результаты опроса в порядке популярности автодромов среди болельщиков.

Спа, Бельгия

Монца, Италия

Сильверстоун, Великобритания

Сузука, Япония

Имола, Италия

Монреаль, Канада

Интерлагос, Бразилия

Монако

Лагуна-Сека, США

Брэндс-Хэтч, Великобритания

Роуд-Америка, США

Батерст, Австралия

Зандворт, Голландия

Уоткинс-Глен, США

Стамбул-Парк, Турция

Нюрбургринг, Германия

Остин, США

Хоккенхайм, Германия

Кьялами, ЮАР

Аделаида, Австралия

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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