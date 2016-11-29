Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Как выглядит идеальный календарь Формулы 1 по мнению болельщиков

Издание AUTOSPORT провело опрос среди своих подписчиков в социальных сетях на тему того, как должен выглядеть идеальный календарь Формулы 1.

Менее чем за 24 часа были получены сотни ответов в Twitter и Facebook. Из 98 названных трасс 20 самых популярных вошли в итоговый рейтинг. Надо заметить, что лишь восемь из 20 выбранных поклонниками Ф1 автодромов входят в календарь нынешнего сезона Больших Призов.

Предлагаем вашему вниманию результаты опроса в порядке популярности автодромов среди болельщиков.
Спа, Бельгия
Монца, Италия
Сильверстоун, Великобритания
Сузука, Япония
Имола, Италия
Монреаль, Канада
Интерлагос, Бразилия
Монако
Лагуна-Сека, США
Брэндс-Хэтч, Великобритания
Роуд-Америка, США
Батерст, Австралия
Зандворт, Голландия
Уоткинс-Глен, США
Стамбул-Парк, Турция
Нюрбургринг, Германия
Остин, США
Хоккенхайм, Германия
Кьялами, ЮАР
Аделаида, Австралия
Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Пэт Симондс: Подвеска на машине Боттаса сломалась на кочке
29-11-2016, 12:03, Спорт
Технический директор Williams Пэт Симондс рассказал о потенциальной причине схода Валттери Боттаса на Гран При Абу-Даби. Симондс сравнил эту проблему с той, которая возникла на FW37 по ходу гоночного...
Подробнее
Франц Тост: С менее быстрой машиной Ферстаппену и Сайнсу было бы тяжело
27-08-2015, 11:00, Спорт
Руководитель Toro Rosso Франц Тост считает, что новички Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен не смогли бы произвести такое впечатление в нынешнем сезоне без хорошей машины. Австриец отметил усилия обоих...
Подробнее
В Уссурийске продолжается прием заявок на участие в турнире по футболу среди дворовых команд
8-06-2015, 19:44, Спорт
Более 400 любителей мини-футбола со всего муниципального образования решили принять участие в турнире. От сельских территорий округа заявлено 13 команд, 29 сформировано от микрорайонов Уссурийска....
Подробнее
Льюис Хэмилтон потеряет пять мест на стартовой решетке Гран При Китая
14-04-2016, 15:52, Спорт
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон потеряет на стартовой решетке в Китае пять мест по причине замены коробки передач. Британец, на данный момент отстающий в личном зачете чемпионата от напарника...
Подробнее
Гюнтер Штайнер рассказал о прогрессе и планах команды Haas
25-01-2015, 05:50, Спорт
Команда Haas F1 собирается перебраться на свою европейскую базу уже в начале февраля. Хотя домом для команды остаётся городок Конкорд в Северной Каролине, коллектив также приобрёл бывшую базу...
Подробнее
Кевин Магнуссен не сможет принять участия в квалификации Гран При Канады
12-06-2016, 02:52, Спорт
Гонщик Renault Кевин Магнуссен не сможет выступить в квалификации Гран При Канады. За 13 минут до окончания третьей тренировки датчанин разбил машину в седьмом повороте. Машина получила серьёзные...
Подробнее
Лучшие тхэквондисты края собрались в Покровке
1-12-2014, 22:58, Спорт
Соревнования VII открытого Кубка по тхэквондо ИТФ на призы председателя Законодательного Собрания Приморского края, прошедшие в с. Покровка, стали самыми массовыми за всю историю проведения турнира....
Подробнее
Глава Mercedes Motorsport Тото Вольф о Петрове, Москве и Сочи
19-10-2014, 15:52, Спорт
Босс автоспортивного подразделения Mercedes-Benz Тото Вольф в беседе с корреспондентом AUTOSPORT.com.ru отметил, что для него не стали сюрпризом сложности, с которым в своем дебютном сезоне в DTM...
Подробнее
Ромен Грожан: Быть последними на стартовой решетке недопустимо!
30-10-2016, 07:42, Спорт
Для гонщиков Haas квалификация Гран При Мексики вышла совсем непростой: из-за серьезных проблем с балансом автомобиля Ромен Грожан оказался последним, а его напарник Эстебан Гутьеррес не смог выйти...
Подробнее
Официальное заявление устроителей дрэг-рейсинга в связи с гибелью Евгения Керна
23-09-2014, 20:44, Спорт
Устроители Кубка России по дрэг-рейсингу выпустили официальное заявление. Предлегеам его вашему вниманию....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU