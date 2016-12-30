У российских Ford Explorer обнаружили дефекты в подвеске - автоновости
У российских Ford Explorer обнаружили дефекты в подвеске
Автор фото: фирма-производитель
Большой кроссовер Ford Explorer пользуется на российском рынке стабильным спросом. В том числе и благодаря тому, что собирают машины у нас в стране, а значит их цена ниже импортируемых конкурентов. Но, несмотря на контроль качества производимой продукции, на некоторых автомобилях был обнаружен дефект, который может привести к потере контроля над рулевым управлением.
Речь идет о 240 автомобилях, проданных с марта по декабрь 2014 года. Компания Ford Sollers объявила в отношении них сервисную кампанию из-за выявленной вероятности плохого качества сварки рычагов регулировки схождения задних колес. Из-за этого могут образоваться трещины. Дефект может стать причиной потери контроля над рулевым управлением, затруднения рулевого управления или шума в задней подвеске.
На всех автомобилях будет проведена замена двух рычагов регулировки схождения колес, проведена проверка углов их установки и, при необходимости, произведена отрегулировка схождения задних колес. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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