ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Гонщик заводской команды Honda Марк Маркес показал лучшее время в первой пятничной тренировке Гран При Каталонии, опередив на 0,3 секунды ближайшего преследователя Кэла Кратчлоу. После ночного дождя трасса оставалась мокрой на протяжении большей части сессии. Лишь в конце гонщики смогли перейти на слики, после чего последовала целая череда улучшений времени круга. В конечном итоге Маркес показал результат 1.45,875, который и остался быстрейшим. Третью строчку занял победитель предыдущего этапа в Муджелло Андреа Довициозо, следом за которым расположились напарник Маркеса по команде Дани Педроса и новичок MotoGP Йонас Фолгер. Лидер чемпионата Маверик Виньялес показал шестое время, уступив обладателю лучшего времени 0,949 секунды. Напарник испанца по Yamaha Валентино Росси стал только 17-м, тогда как замкнули топ-10 Сэм Лоуэс, Альваро Баутиста, Скотт Реддинг и Данило Петруччи. В начале сессии лидировал Джек Миллер. Но свое лучшее время гонщик Marc VDS показал при странных обстоятельствах, поскольку использовал неправильную конфигурацию трека в конце круга. После прошлогодней трагедии с Луисом Саломом в Moto2 на финальном секторе была проложена новая шикана. Но Миллер регулярно проезжал по другому участку, предназначенному для Гран При Формулы 1, и в итоге ему был показан чёрный флаг. К концу сессии австралиец вернулся на трассу и показал 12-е время.

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Марк Маркес

Repsol Honda Team

1.45,875



5

2.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

1.46,201

+0,326

5

3.

Андреа Довициозо

Ducati Team

1.46,505

+0,630

8

4.

Дани Педроса

Repsol Honda Team

1.46,621

+0,746

4

5.

Йонас Фольгер

Monster Yamaha Tech 3

1.46,722

+0,847

14

6.

Маверик Виньялес

Movistar Yamaha MotoGP

1.46,824

+0,949

6

7.

Сэм Лоуэс

Aprilia Racing Team Gresini

1.47,054

+1,179

5

8.

Альваро Баутиста

Pull & Bear Aspar Team

1.47,102

+1,227

9

9.

Скотт Реддинг

Octo Pramac Racing

1.47,127

+1,252

9

10.

Данило Петруччи

Octo Pramac Racing

1.47,252

+1,377

6

11.

Йоханн Зарко

Monster Yamaha Tech 3

1.47,460

+1,585

16

12.

Джек Миллер

Team EG 0,0 Marc VDS

1.47,992

+2,117

9

13.

Хорхе Лоренсо

Ducati Team

1.48,111

+2,236

12

14.

Андреа Янноне

Team Suzuki ECSTAR

1.48,114

+2,239

7

15.

Пол Эспаргаро

Red Bull KTM Factory Racing

1.48,228

+2,353

7

16.

Карел Абрахам

Pull & Bear Aspar Team

1.48,625

+2,750

6

17.

Валентино Росси

Movistar Yamaha MotoGP

1.48,863

+2,988

15

18.

Сильвейн Гинтоли

Team Suzuki ECSTAR

1.49,781

+3,906

13

19.

Брэдли Смит

Red Bull KTM Factory Racing

1.49,831

+3,956

6

20.

Алейш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

2.04,186

+18,311

5

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:06 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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