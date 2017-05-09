Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии
Гонщик заводской команды Honda Марк Маркес показал лучшее время в первой пятничной тренировке Гран При Каталонии, опередив на 0,3 секунды ближайшего преследователя Кэла Кратчлоу.После ночного дождя трасса оставалась мокрой на протяжении большей части сессии. Лишь в конце гонщики смогли перейти на слики, после чего последовала целая череда улучшений времени круга.В конечном итоге Маркес показал результат 1.45,875, который и остался быстрейшим.Третью строчку занял победитель предыдущего этапа в Муджелло Андреа Довициозо, следом за которым расположились напарник Маркеса по команде Дани Педроса и новичок MotoGP Йонас Фолгер.Лидер чемпионата Маверик Виньялес показал шестое время, уступив обладателю лучшего времени 0,949 секунды. Напарник испанца по Yamaha Валентино Росси стал только 17-м, тогда как замкнули топ-10 Сэм Лоуэс, Альваро Баутиста, Скотт Реддинг и Данило Петруччи.В начале сессии лидировал Джек Миллер. Но свое лучшее время гонщик Marc VDS показал при странных обстоятельствах, поскольку использовал неправильную конфигурацию трека в конце круга. После прошлогодней трагедии с Луисом Саломом в Moto2 на финальном секторе была проложена новая шикана. Но Миллер регулярно проезжал по другому участку, предназначенному для Гран При Формулы 1, и в итоге ему был показан чёрный флаг. К концу сессии австралиец вернулся на трассу и показал 12-е время. Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Марк Маркес Repsol Honda Team 1.45,875
5 2. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.46,201 +0,326 5 3. Андреа Довициозо Ducati Team 1.46,505 +0,630 8 4. Дани Педроса Repsol Honda Team 1.46,621 +0,746 4 5. Йонас Фольгер Monster Yamaha Tech 3 1.46,722 +0,847 14 6. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 1.46,824 +0,949 6 7. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 1.47,054 +1,179 5 8. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 1.47,102 +1,227 9 9. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 1.47,127 +1,252 9 10. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 1.47,252 +1,377 6 11. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 1.47,460 +1,585 16 12. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 1.47,992 +2,117 9 13. Хорхе Лоренсо Ducati Team 1.48,111 +2,236 12 14. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 1.48,114 +2,239 7 15. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 1.48,228 +2,353 7 16. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 1.48,625 +2,750 6 17. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 1.48,863 +2,988 15 18. Сильвейн Гинтоли Team Suzuki ECSTAR 1.49,781 +3,906 13 19. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 1.49,831 +3,956 6 20. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 2.04,186 +18,311 5 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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