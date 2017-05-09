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Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии

Гонщик заводской команды Honda Марк Маркес показал лучшее время в первой пятничной тренировке Гран При Каталонии, опередив на 0,3 секунды ближайшего преследователя Кэла Кратчлоу.

После ночного дождя трасса оставалась мокрой на протяжении большей части сессии. Лишь в конце гонщики смогли перейти на слики, после чего последовала целая череда улучшений времени круга.

В конечном итоге Маркес показал результат 1.45,875, который и остался быстрейшим.

Третью строчку занял победитель предыдущего этапа в Муджелло Андреа Довициозо, следом за которым расположились напарник Маркеса по команде Дани Педроса и новичок MotoGP Йонас Фолгер.

Лидер чемпионата Маверик Виньялес показал шестое время, уступив обладателю лучшего времени 0,949 секунды. Напарник испанца по Yamaha Валентино Росси стал только 17-м, тогда как замкнули топ-10 Сэм Лоуэс, Альваро Баутиста, Скотт Реддинг и Данило Петруччи.

В начале сессии лидировал Джек Миллер. Но свое лучшее время гонщик Marc VDS показал при странных обстоятельствах, поскольку использовал неправильную конфигурацию трека в конце круга. После прошлогодней трагедии с Луисом Саломом в Moto2 на финальном секторе была проложена новая шикана. Но Миллер регулярно проезжал по другому участку, предназначенному для Гран При Формулы 1, и в итоге ему был показан чёрный флаг. К концу сессии австралиец вернулся на трассу и показал 12-е время.
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Марк Маркес
Repsol Honda Team
1.45,875
 
5
2.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Кэл Кратчлоу
LCR Honda
1.46,201
+0,326
5
3.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Андреа Довициозо
Ducati Team
1.46,505
+0,630
8
4.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Дани Педроса
Repsol Honda Team
1.46,621
+0,746
4
5.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Йонас Фольгер
Monster Yamaha Tech 3
1.46,722
+0,847
14
6.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Маверик Виньялес
Movistar Yamaha MotoGP
1.46,824
+0,949
6
7.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Сэм Лоуэс
Aprilia Racing Team Gresini
1.47,054
+1,179
5
8.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Альваро Баутиста
Pull & Bear Aspar Team
1.47,102
+1,227
9
9.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Скотт Реддинг
Octo Pramac Racing
1.47,127
+1,252
9
10.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Данило Петруччи
Octo Pramac Racing
1.47,252
+1,377
6
11.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Йоханн Зарко
Monster Yamaha Tech 3
1.47,460
+1,585
16
12.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Джек Миллер
Team EG 0,0 Marc VDS
1.47,992
+2,117
9
13.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Хорхе Лоренсо
Ducati Team
1.48,111
+2,236
12
14.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Андреа Янноне
Team Suzuki ECSTAR
1.48,114
+2,239
7
15.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Пол Эспаргаро
Red Bull KTM Factory Racing
1.48,228
+2,353
7
16.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Карел Абрахам
Pull & Bear Aspar Team
1.48,625
+2,750
6
17.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Валентино Росси
Movistar Yamaha MotoGP
1.48,863
+2,988
15
18.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Сильвейн Гинтоли
Team Suzuki ECSTAR
1.49,781
+3,906
13
19.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Брэдли Смит
Red Bull KTM Factory Racing
1.49,831
+3,956
6
20.
Марк Маркес быстрейший на первой тренировке Гран При Каталонии Алейш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
2.04,186
+18,311
5

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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