Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Оптимистка - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:40      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
«АвтоВАЗ» изготовил первый кузов нового Lada XRay - автоновости
14-03-2015, 01:06, Автоновости
Сегодня на заводе АвтоВАЗа прошла сборка первого кузова нового отечественного кроссовера Lada XRay....
Подробнее
Правительство обсуждает возможности сокращения программ поддержки автопрома - автоновости
17-09-2016, 12:59, Автоновости
Программы утилизации и trade-in могут быть свернуты в 2017 году....
Подробнее
Автомобили Infiniti будут доступны со скидкой до конца месяца - автоновости
7-05-2015, 10:05, Автоновости
Японский премиальный бренд Infiniti в мае предлагает скидки на некоторые свои модели....
Подробнее
Tesla Motors провалила план по реализации электрокаров во II-ом квартале текущего года - автоновости
6-07-2016, 03:52, Автоновости
Эксперты сомневаются, сможет ли компания выполнить годовой план....
Подробнее
Fiat Freemont покидает российский авторынок - автоновости
9-02-2016, 08:06, Автоновости
В России осталось всего два легковых Fiat’а – «500-ый» и Punto....
Подробнее
Минфин предлагает не учитывать мощность двигателя при расчете стоимости ОСАГО - автоновости
12-08-2016, 16:09, Автоновости
В случае если инициатива получит ход, на повышающий коэффициент ОСАГО больше не будет влиять количество лошадиных сил....
Подробнее
Обновленный Infiniti QX80 скоро приедет в Россию - автоновости
6-12-2014, 11:40, Автоновости
Японский автопроизводитель Nissan готовится вывести на российский авторынок обновленную модель своего премиального суббренда Infiniti....
Подробнее
Группа ГАЗ и компания Scania расширяют сотрудничество
4-01-2014, 22:30, Автоновости
В скором времени столичная компания «Мосгортанс» приобретет 120 туристических автобусов «Вояж» производства Голицинского автобусного завода. Эти машины будут построены на автошасси компании Scania и...
Подробнее
50% пассажирских перевозок приходится на микроавтобусы – данные статистики
15-01-2014, 20:10, Автоновости
На рынке транспортных услуг аренда микроавтобусов занимает немалую долю, прежде всего, в сфере грузопассажирских автоперевозок. Жизненных ситуаций, когда легкового автомобиля мало, а обычного...
Подробнее
Самый дешевый автомобиль с АКПП подорожал - автоновости
3-06-2016, 11:42, Автоновости
Хэтчбек прибавил в цене сразу после выхода на российский рынок....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU