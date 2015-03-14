ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Оптимистка - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 16:40 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Сегодня на заводе АвтоВАЗа прошла сборка первого кузова нового отечественного кроссовера Lada XRay.... Подробнее Программы утилизации и trade-in могут быть свернуты в 2017 году.... Подробнее Японский премиальный бренд Infiniti в мае предлагает скидки на некоторые свои модели.... Подробнее Эксперты сомневаются, сможет ли компания выполнить годовой план.... Подробнее В России осталось всего два легковых Fiat’а – «500-ый» и Punto.... Подробнее В случае если инициатива получит ход, на повышающий коэффициент ОСАГО больше не будет влиять количество лошадиных сил.... Подробнее Японский автопроизводитель Nissan готовится вывести на российский авторынок обновленную модель своего премиального суббренда Infiniti.... Подробнее В скором времени столичная компания «Мосгортанс» приобретет 120 туристических автобусов «Вояж» производства Голицинского автобусного завода. Эти машины будут построены на автошасси компании Scania и... Подробнее На рынке транспортных услуг аренда микроавтобусов занимает немалую долю, прежде всего, в сфере грузопассажирских автоперевозок. Жизненных ситуаций, когда легкового автомобиля мало, а обычного... Подробнее Хэтчбек прибавил в цене сразу после выхода на российский рынок.... Подробнее