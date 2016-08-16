ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен: Феттель никакой не номер один в команде Гонщик Ferrari Кими Райкконен в преддверии старта Гран При Канады опроверг предположения о том, что его напарник Себастьян Феттель получил статус первого номера в команде. Во время Гран При Монако лидировавший Райкконен первым заехал на пит-стоп по приказу команды, благодаря чему Феттель смог его опередить и в итоге выиграть гонку. Кими был явно расстроен подобным положением вещей, однако не стал сомневаться в правильности решения команды. «Я оказался на втором месте, а Себ выиграл, – сказал Райкконен. – Для команды это здорово, хотя я был не в восторге, потому что хотел выиграть – вот и всё. Если люди думают, что я должен улыбаться, то это их дело, я же буду улыбаться только тогда, когда буду добиваться результатов, которых ожидаю. Было бы куда хуже, если бы я был доволен вторым или третьим местом. А еще мне всё равно, что думают люди. Конечно, после гонки всегда понятно, что конкретно можно было сделать по-другому. В Монако мы выбрали не лучшее время для пит-стопа: перед нами оказалось несколько автомобилей. Особенно тех, которых я не мог обойти еще до остановки. Вот как всё было. Мы должны быстро принимать решения, и в тот раз решение оказалось для меня не на сто процентов идеальным, но сейчас бессмысленно обсуждать то, что произошло». Льюис Хэмилтон заявил после гонки, что Ferrari явно дала понять, что Феттель является номером один в команде, однако Кими это опроверг. «Нет, ничего подобного в команде нет, – сказал Райкконен. – Но, очевидно, когда дело дойдет до той части сезона, когда шансы на чемпионство останутся у одного парня, такие действия станут нормальными. Так было всегда и в любой команде, даже в McLaren. Всё честно, и у меня с этим нет проблем. Мы сражаемся, пока можем, и всё справедливо, если от нас что-то требуется».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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