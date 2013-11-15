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Как купить коммерческую недвижимость: советы экспертов

К115.jpgПокупка коммерческой недвижимости – это очень сложный процесс, который требует привлечения высококлассных специалистов. Широко развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и доступная ценовая политика привлекают инвесторов со всего мира. Соответственно, коммерческая недвижимость в промышленных и курортных городах нашей страны никогда не падает в цене и является одним из самых верных способов диверсифицировать капиталы, зарабатывая деньги в статике.

Покупаем инвестиционно привлекательную коммерческую недвижимость

Некоторые эксперты заявляют о том, что наблюдается спад спроса на коммерческую недвижимость. Соглашаться или не соглашаться с этим мнением - дело каждого предпринимателя. Но перед тем, как делать выводы, будет нелишним провести самостоятельные исследования рынка конкретного региона. Например, на международном портале покупки-продажи коммерческой недвижимости и готовых бизнесов http://business-asset.ru/ вы сможете найти огромное количество предложений о продаже отдельно стоящих зданий, земельных участков, производственных помещений, офисов и складов.

Если вы заинтересовались объектом капитального строительства, незамедлительно начинайте переговоры. Инвестиционно-привлекательные здания уходят очень быстро, в то время, как проблемные строения с обременениями, могут продаваться годами.

Чтобы не попасться на крючок к нечистоплотным дельцам, которые, к сожалению, работают, невзирая на строгие законы рынка коммерческой недвижимости, необходимо воспользоваться следующими рекомендациями:

  • Обязательно закажите аудит здания или помещения. Это позволит уже на начальном этапе понять насколько выбранный объект соответствует вашим требованиям. Независимый аудитор поможет даже в том случае, если вы сами являетесь специалистом в определенной сфере. Свежий взгляд со стороны станет дополнительным преимуществом, поскольку если будут выявлены все слабые стороны или несоответствие концепции, то вы сможете существенно снизить стоимость.

  • Проверяйте документы на право собственности вместе с юристом, который имеет опыт работы с коммерческой недвижимостью. Даже если вы уже совершали подобные сделки некоторое время назад, никто не даст гарантии, что требования не изменились.

  • Убедитесь в том, что недвижимость, является объектом капитального строительства и не имеет обременений. Если здание находится в залоге или под арестом, вы получите огромные, иногда неразрешимые, проблемы.

  • Не спешите принимать решение, если в чем-то не уверены, если какие-либо документы вызывают сомнения, или вообще не представлены на рассмотрение.

  • Соберите как можно больше информации о владельце и об истории самого здания. Это поможет понять, насколько чистой и законной будет запланированная сделка.

  • Если речь идет о земельном участке в курортной зоне, неплохо осведомиться о планах местных органом самоуправления. Согласитесь, неразумно покупать земельный надел под строительство отеля в месте, где планируется новая свалка.

  • Если вы не уверены в том, что вложения окупятся, лучше проконсультироваться со стратегическими консультантами или специалистами в сфере коммерческой недвижимости. Они помогут просчитать как вложения, так и возможную прибыль.

Кроме того, многие здания продаются вместе с разрешительной документацией на определенную деятельность, готовыми проектами или бизнес-планами. Внимательно изучайте предложения на портале покупки-продажи коммерческой недвижимости и выбирайте объекты, в инвестиционной привлекательности которых не приходится сомневаться.





Опубликовано:   Сегодня, 15:14      |      Категория:  Все новости » Экономика
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