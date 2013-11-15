ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Как купить коммерческую недвижимость: советы экспертов Покупка коммерческой недвижимости – это очень сложный процесс, который требует привлечения высококлассных специалистов. Широко развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и доступная ценовая политика привлекают инвесторов со всего мира. Соответственно, коммерческая недвижимость в промышленных и курортных городах нашей страны никогда не падает в цене и является одним из самых верных способов диверсифицировать капиталы, зарабатывая деньги в статике. Покупаем инвестиционно привлекательную коммерческую недвижимость Некоторые эксперты заявляют о том, что наблюдается спад спроса на коммерческую недвижимость. Соглашаться или не соглашаться с этим мнением - дело каждого предпринимателя. Но перед тем, как делать выводы, будет нелишним провести самостоятельные исследования рынка конкретного региона. Например, на международном портале покупки-продажи коммерческой недвижимости и готовых бизнесов http://business-asset.ru/ вы сможете найти огромное количество предложений о продаже отдельно стоящих зданий, земельных участков, производственных помещений, офисов и складов. Если вы заинтересовались объектом капитального строительства, незамедлительно начинайте переговоры. Инвестиционно-привлекательные здания уходят очень быстро, в то время, как проблемные строения с обременениями, могут продаваться годами. Чтобы не попасться на крючок к нечистоплотным дельцам, которые, к сожалению, работают, невзирая на строгие законы рынка коммерческой недвижимости, необходимо воспользоваться следующими рекомендациями: Обязательно закажите аудит здания или помещения. Это позволит уже на начальном этапе понять насколько выбранный объект соответствует вашим требованиям. Независимый аудитор поможет даже в том случае, если вы сами являетесь специалистом в определенной сфере. Свежий взгляд со стороны станет дополнительным преимуществом, поскольку если будут выявлены все слабые стороны или несоответствие концепции, то вы сможете существенно снизить стоимость.

Проверяйте документы на право собственности вместе с юристом, который имеет опыт работы с коммерческой недвижимостью. Даже если вы уже совершали подобные сделки некоторое время назад, никто не даст гарантии, что требования не изменились.

Убедитесь в том, что недвижимость, является объектом капитального строительства и не имеет обременений. Если здание находится в залоге или под арестом, вы получите огромные, иногда неразрешимые, проблемы.

Не спешите принимать решение, если в чем-то не уверены, если какие-либо документы вызывают сомнения, или вообще не представлены на рассмотрение.

Соберите как можно больше информации о владельце и об истории самого здания. Это поможет понять, насколько чистой и законной будет запланированная сделка.

Если речь идет о земельном участке в курортной зоне, неплохо осведомиться о планах местных органом самоуправления. Согласитесь, неразумно покупать земельный надел под строительство отеля в месте, где планируется новая свалка.

Если вы не уверены в том, что вложения окупятся, лучше проконсультироваться со стратегическими консультантами или специалистами в сфере коммерческой недвижимости. Они помогут просчитать как вложения, так и возможную прибыль. Кроме того, многие здания продаются вместе с разрешительной документацией на определенную деятельность, готовыми проектами или бизнес-планами. Внимательно изучайте предложения на портале покупки-продажи коммерческой недвижимости и выбирайте объекты, в инвестиционной привлекательности которых не приходится сомневаться.







Опубликовано: Сегодня, 15:14 | Категория: Все новости » Экономика Вернуться

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