Jeep Cherokee обновят в этом году - автоновости

Одна из самых спорных по дизайну моделей в нынешней гамме Jeep, Cherokee, готовится к обновлению. В настоящее время закамуфлированные предсерийные образцы проходят ходовые испытания.

Судя по камуфляжу наибольшие изменения во внешности коснуться передней части. Возможно, в Jeep наконец-то услышали многочисленных фанатов марки и решили избавиться от узких фар, делающих внешность Cherokee, мягко говоря, выбивающейся из общей линейки Jeep. Сзади изменится форма бампера, а также появятся фонари с пересмотренной графикой.

Не исключено, что с обновлением и сменой модельных годов Jeep Cherokee получит модернизированные и новые силовые агрегаты. Также, кроссовер получит информационно-развлекательную систему uConnect нового поколения и, возможно, полностью цифровую приборную панель. Не исключено появление в гамме и версии Trailhawk, которая ориентирована на любителей бездорожья. Если она пойдет в серию то будет отличаться более брутальным обликом, увеличенным дорожным просветом и внедорожными аксессуарами: открытыми проушинами, эспедиционным багажником, лебедкой и пр.

Нынешний Jeep Cherokee представлен на российском рынке с турбодизелем мощностью 170 л.с. и бензиновыми двигателями мощностью 177 и 272 л.с. Цены стартуют с отметки в 2 169 000 рублей.