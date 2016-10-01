Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния
Пилот Hyundai Тьерри Нёвиль продемонстрировал лучшее время по итогам первого спецучастка Ралли Сардиния.Бельгиец преодолел дебютный доп за 2.01,8 секунды, опередив представителя M-Sport Отта Тянака всего на 0,2 секунды.Отт оказался в сэндвиче из пилотов Hyundai, так как третье место осталось за Дани Сордо.За испанцем в промежуточном протоколе расположилось еще два представителя M-Sport на Ford Fiesta - Элфин Эванс и Себастьен Ожье. В одно время с Ожье первый доп закончил Хейден Паддон.Мадс Остберг стал седьмым, а замкнули десятку сильнейших три представителя Citroen, а именно Андреас Миккельсен, Крис Мик и Крэг Брин.С незначительными сложностями на первом СУ Ралли Сардиния столкнулись пилоты Toyota Яри-Матти Латвала, Эсапекка Лаппи и Юхо Ханнинен, занявшие позиции с 11-й по 13-ю.Лучшим в WRC2 стал Йохан Россель: на Citroen DS 3 R5 он уступил Нёвилю всего 5,9 секунды. Поз. Пилот Команда Время/Отст. 1. Тьерри Нёвиль Hyundai Motorsport 2.01,8 2. Отт Тянак M-Sport World Rally Team +0,2 3. Дани Сордо Hyundai Motorsport +0,4 4. Элфин Эванс M-Sport World Rally Team +0,5 5. Себастьен Ожье M-Sport World Rally Team +0,9 6. Хейден Паддон Hyundai Motorsport +0,9 7. Мадс Остберг M-Sport World Rally Team +1,0 8. Андреас Миккельсен Citroen Total Abu Dhabi WRT +1,1 9. Крис Мик Citroen Total Abu Dhabi WRT +1,2 10. Крэг Брин Citroen Total Abu Dhabi WRT +1,6 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
«Добро пожаловать на борт!» - именно так приветствуют новичков в «Адмирале». А перед началом сезона ведут на ледокол, где вручают именные свитера. Чтобы в сезоне они крушили на льду соперников так же...
Чемпионский титул - подарок к Международному женскому дню для футболисток Дальнего Востока. В канун праздника завершилось зональное Первенство по мини-футболу среди женских любительских команд. Число...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!