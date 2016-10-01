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Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния

Пилот Hyundai Тьерри Нёвиль продемонстрировал лучшее время по итогам первого спецучастка Ралли Сардиния.

Бельгиец преодолел дебютный доп за 2.01,8 секунды, опередив представителя M-Sport Отта Тянака всего на 0,2 секунды.

Отт оказался в сэндвиче из пилотов Hyundai, так как третье место осталось за Дани Сордо.

За испанцем в промежуточном протоколе расположилось еще два представителя M-Sport на Ford Fiesta - Элфин Эванс и Себастьен Ожье. В одно время с Ожье первый доп закончил Хейден Паддон.

Мадс Остберг стал седьмым, а замкнули десятку сильнейших три представителя Citroen, а именно Андреас Миккельсен, Крис Мик и Крэг Брин.

С незначительными сложностями на первом СУ Ралли Сардиния столкнулись пилоты Toyota Яри-Матти Латвала, Эсапекка Лаппи и Юхо Ханнинен, занявшие позиции с 11-й по 13-ю.

Лучшим в WRC2 стал Йохан Россель: на Citroen DS 3 R5 он уступил Нёвилю всего 5,9 секунды.
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Тьерри Нёвиль
Hyundai Motorsport
2.01,8
2.
Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Отт Тянак
M-Sport World Rally Team
+0,2
3.
Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Дани Сордо
Hyundai Motorsport
+0,4
4.
Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Элфин Эванс
M-Sport World Rally Team
+0,5
5.
Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Себастьен Ожье
M-Sport World Rally Team
+0,9
6.
Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Хейден Паддон
Hyundai Motorsport
+0,9
7.
Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Мадс Остберг
M-Sport World Rally Team
+1,0
8.
Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Андреас Миккельсен
Citroen Total Abu Dhabi WRT
+1,1
9.
Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Крис Мик
Citroen Total Abu Dhabi WRT
+1,2
10.
Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Крэг Брин
Citroen Total Abu Dhabi WRT
+1,6

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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