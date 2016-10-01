ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тьерри Нёвиль захватил лидерство на Ралли Сардиния Пилот Hyundai Тьерри Нёвиль продемонстрировал лучшее время по итогам первого спецучастка Ралли Сардиния. Бельгиец преодолел дебютный доп за 2.01,8 секунды, опередив представителя M-Sport Отта Тянака всего на 0,2 секунды. Отт оказался в сэндвиче из пилотов Hyundai, так как третье место осталось за Дани Сордо. За испанцем в промежуточном протоколе расположилось еще два представителя M-Sport на Ford Fiesta - Элфин Эванс и Себастьен Ожье. В одно время с Ожье первый доп закончил Хейден Паддон. Мадс Остберг стал седьмым, а замкнули десятку сильнейших три представителя Citroen, а именно Андреас Миккельсен, Крис Мик и Крэг Брин. С незначительными сложностями на первом СУ Ралли Сардиния столкнулись пилоты Toyota Яри-Матти Латвала, Эсапекка Лаппи и Юхо Ханнинен, занявшие позиции с 11-й по 13-ю. Лучшим в WRC2 стал Йохан Россель: на Citroen DS 3 R5 он уступил Нёвилю всего 5,9 секунды.

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Тьерри Нёвиль

Hyundai Motorsport

2.01,8

2.

Отт Тянак

M-Sport World Rally Team

+0,2

3.

Дани Сордо

Hyundai Motorsport

+0,4

4.

Элфин Эванс

M-Sport World Rally Team

+0,5

5.

Себастьен Ожье

M-Sport World Rally Team

+0,9

6.

Хейден Паддон

Hyundai Motorsport

+0,9

7.

Мадс Остберг

M-Sport World Rally Team

+1,0

8.

Андреас Миккельсен

Citroen Total Abu Dhabi WRT

+1,1

9.

Крис Мик

Citroen Total Abu Dhabi WRT

+1,2

10.

Крэг Брин

Citroen Total Abu Dhabi WRT

+1,6

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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