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Honda представит автономный автомобиль в 2025 году - автоновости

Honda представит автономный автомобиль в 2025 году - автоновостиHonda представит автономный автомобиль в 2025 году

Автор фото: фирма-производитель

В компании Honda ведут работы по созданию автомобиля, оснащенного технологиями автономного вождения. Серийная модель японского производителя с ними должна появиться в 2025 году, при этом система будет соответствовать четвертому уровню, который подразумевает, что водитель в любой момент может взять управление на себя, но в большинстве ситуаций электроника будет управлять машиной самостоятельно.

В своих изысканиях в этой области Honda отстает от своих конкурентов, к тому же в компании недостаточно собственных ресурсов. Поэтому, японский производитель надеяться получить автономные системы от компании Waymo (дочерняя компания Google, которой переданы все разработки в области автономного и беспилотного вождения). В настоящее время стороны ведут переговоры.

«Мы смотрим в будущее, которое предусматривает, что люди не попадают в аварии. Также, мы хотим создавать продукты, которые позволят наслаждаться свободой передвижения и получать удовольствие от мобильности. Наша цель — стать лидерами в области безопасности и нулевых выбросов», — заявил в интервью журналу Autocar глава Honda Такахиро Хачиго.

Автомобили с полуавтономными системами вождения у Honda должны появиться в 2020 году. Они будут использовать высокоточные карты, интегрированные камеры, радары, датчики и лидары. Такие автомобили смогут в автоматическом режиме двигаться по скоростным шоссе и перестраиваться по команде водителя (например, при включении сигнала поворота). К 2023 Honda планирует начать производство моделей, которые смогут самостоятельно управлять машиной в условиях городского трафика.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:51      |      Категория:  Автоновости
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