ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: Фернандо Алонсо в Renault? Я только за! Пилот Renault Нико Хюлькенберг считает, что французская команда извлекла бы огромную выгоду из подписания контракта с Фернандо Алонсо на сезон-2018. Фернандо выиграл оба своих чемпионства именно в составе Renault в 2005-м и 2006-м. В конце нынешнего сезона заканчивается его действующий контракт с McLaren, который он с большой долей вероятности продлевать не станет. Фернандо Алонсо: Если мы начнем выигрывать с сентября, я останусь в McLaren Renault потенциально может стать новой командой Алонсо, так как в конце года заканчивается контракт Джолиона Палмера, который пока что не набрал ни одного очка в кампании 2017 года. Когда у Хюлькенберга спросили, как бы он отнесся к переходу испанца во французский коллектив в 2018-м, немец ответил: «Он бы стал отличным ориентиром для меня. На протяжении многих лет он считается одним из лучших пилотов в мире. Конечно, я бы положительно отнесся к его переходу. Я думаю, что могу многому научиться у такого пилота. Кроме того, команда извлекла бы пользу от прихода Фернандо. Это стало бы большим событием для всего коллектива Renault F1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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