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Audi A8 научится отключать двигатель в движении - автоновости

Audi A8 научится отключать двигатель в движении - автоновостиAudi A8 научится отключать двигатель в движении

Автор фото: фирма-производитель

Не секрет, что чем больше машина, тем больше она тратит топлива и, соответственно, сильнее загрязняет окружающую среду. Особенно это касается премиальных представительских седанов, представить которые без мощных двигателей невозможно.

В Audi нашли новый способ повысить экономичность седана А8 следующего поколения. Седан получит «мягкую» гибридную систему, которая будет построена на 48-вольтовой энергосистемы, и будет включать в себя старт-генератор с блоком батарей емкостью 10 ампер-часов.

Также на седане дебютирует система отключения двигателя во время движения. Она будет работать на скоростях от 55 до 160 км/ч: через 40 секунд с момента как водитель уберет ногу с педали газа двигатель прекратит работать. По словам инженеров Audi при нажатии на педаль газа двигатель немедленно вернется к своему обычному режиму работы. Это станет возможным благодаря подключению к нему стартер-генератора.

Седан получит «умную» систему старт/стоп. В пробке, если радары обнаружат, что впередистоящая машина начала движение, седан также медленно поедет, даже если нога водителя находится на педали тормоза. Это поможет улучшить транспортную обстановку в городах, ведь время реакции заметно сократится. При этом, если система обнаружит, что седан опасно сблизился с впередиидущей машиной она автоматически задействует тормоза.

Новое поколение Audi A8 должно быть представлено 11 июля этого года на специальном мероприятии в Барселоне.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:06      |      Категория:  Автоновости
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