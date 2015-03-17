Алекс Дзанарди: Кубица может вернуться в Формулу 1
Алекс Дзанарди заявил, что у Роберта Кубицы есть шанс вернуться в Формулу 1.На этой неделе Кубица впервые за шесть лет после аварии провел тесты автомобиля Ф1 2012 года вместе с командой Renault, по итогам которых сумел проехать 115 кругов.Алекс Дзанарди – тот человек, который как никто знает, как преодолевать физические невзгоды. Гонщик был на пике своей карьеры в 2001-м, когда ужасная авария на Лаузицринге привела к ампутации обеих его ног.В конечном итоге Дзанарди вернулся к гонкам, после чего сосредоточился на участии в паралимпийском велоспорте, в результате чего стал обладателем золотых медалей на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году.«Я прочитал, что он проехал более ста кругов, и это говорит об одном: он способен вернуться в спорт, – сказал Дзанарди в интервью журналу Corriere della Sport. – На мой взгляд, Renault не случайно позволила ему протестировать машину.Я надеюсь, что он вернется, потому что он очень хороший гонщик и очень приятный парень. История получилась бы великолепной».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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