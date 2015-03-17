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Дрифтеры Дальнего Востока готовятся к третьему этапу РДС-Восток

Дрифтеры Дальнего Востока готовятся к третьему этапу РДС-Восток
Третий этап чемпионата Российской дрифт-серии (РДС-Восток) пройдет во Владивостоке 17 и 18 июня. И пока спортсмены оттачивают мастерство на тренировках и готовят «боевые» автомобили к соревнованию, организаторы готовят приятные перемены, которые в том числе коснулись и цен на билеты.

Владивосток по-хорошему избалован событиями разного рода и уровня, поэтому с успехом проводить одно и то же мероприятие много лет подряд – дорогого стоит. Дрифт на протяжении вот уже восьми лет остается самой популярной дисциплиной автоспорта Приморья и Дальнего Востока. Так, каждое соревнование РДС-Восток собирает минимум две-три тысячи человек. За гонщиков приходят болеть дружескими компаниями, семьями и даже коллективами. Секрет успешного мероприятия прост и сложен одновременно – говорит Анатолий Аксюточкин, один из организаторов РДС-Восток:

- Главный секрет - не расслабляться! Важно прислушиваться к мнению зрителей и стараться их радовать и удивлять. Мы чётко осознаём: зрителю в нашем городе есть из чего выбирать. Наша задача сделать так, чтобы человек пришёл именно на соревнования российской дрифт-серии. Необходимо также всегда быть в контакте с гонщиками, слышать спортсменов, ведь они наш главный актив! В этих направлениях мы работаем постоянно.



- Логичный вопрос – что нового будет на третьем этапе?



- Во-первых, нам удалось скорректировать ценовую политику в меньшую сторону: абонемент на два дня теперь стоит 900 рублей, одиночные заезды в субботу можно посмотреть за 300 рублей, парные заезды в воскресенье – за 700 рублей. У нас заработала совершенно новая и очень удобная схема покупки билетов онлайн, можно пройти по ссылке и убедиться в этом лично. Кроме того, комфортнее станет само пребывание на мероприятии – тусич-зона, где располагается фуд-корт, палатки с сувенирами, развлекательные активности от партнёров серии, всё это разместится на площадке с асфальтовым покрытием. Так что прекрасные болельщицы наконец-то могут прийти на дрифт в обуви на каблуках!



- А пилотов ждут какие-либо изменения?



- Да, и это изменение коснётся зрителей тоже. Так как на «Приморском кольце» начался очередной этап строительных работ, нам пришлось развернуть привычную площадку на 180 градусов. Именно поэтому изменится место расположения тусич-зоны, по-новому расположатся трибуны, а конфигурация трассы изменится. Уверен, от этих изменений выиграют и пилоты, и, прежде всего, зрители. Приезжайте к 14 часам 17 и 18 июня на «Примринг». В самом автомобильном регионе страны мы стараемся делать для вас одно из лучших автоспортивных соревнований!



Отметим, билеты на открытие дрифт-сезона можно приобрести в концертных кассах Дальпартер и на сайте Вл.ру. Для детей до 7 лет в сопровождении родителей без предоставления места вход на трибуны бесплатный.



Подробности по телефону 8(423)266-42-66 и на http://www.rdsvostok.ru/

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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