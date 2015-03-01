Владельцы Saab представили беспилотник будущего - автоновости

Китайский консорциум NEVS, получивший права на автомобильные технологии обанкротившегося Saab, на выставке потребительской электроники CES в Шанхае представил концепт InMotion. По мнению создателей InMotion именно такие автомобили в будущем заполонят крупные мегаполисы.

Концепт полностью лишен каких-либо органов управления — это беспилотный автомобиль, который оснащен системами автономного вождения и обмена данными с другими машинами и дорожной инфраструктурой. У InMotion всего одна дверь: в целях безопасности выход из автомобиля возможен только на тротуар.

Главной «фишкой» концепта является настраиваемый интерьер. Пассажир с помощью смартфона сможет выбрать конфигурацию салона из трех предложенных вариантов, изменить подсветку, настройки климатической системы.

Технические характеристики InMotion не разглашаются. Известно лишь, что он оснащен электродвигателем, блоком батарей и системой их беспроводной подзарядки.

В NEVS говорят, что InMotion не является предвестником какой-либо серийной модели, а лишь демонстрирует виденье компанией развития автомобильной отрасли.

