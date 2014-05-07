ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Расписание гоночного уик-энда 9-11 июня Второй уик-энд лета обещает быть интересным и разнообразным с точки зрения автоспортивных событий. Что именно ожидает любителей высоких скоростей в ближайшие выходные? Предлагаем вашему вниманию обзор... После двух европейских этапов Формула 1 вновь отправилась на выездной Гран При. Седьмая гонка сезона пройдёт на трассе имени Жиля Вильнёва в Монреале и, вполне возможно, станет одной из ключевых в чемпионате нынешнего года. Сумеет ли Mercedes дать бой Ferrari после провала двухнедельной давности в Монако, или Скудерия, лидирующая в обоих зачётах, только подтвердит своё преимущество и звание главного фаворита? Точный ответ получим в воскресенье вечером.



Cтарт первой части свободных заездов в пятницу в 17:00 по московскому времени, вторая тренировка начнется в 21:00. Финальная тренировочная сессия состоится в субботу в 17:00. Начало квалификации в 20:00. Старт гонки длиной 70 кругов – в воскресенье в 21:00. Гоночный календарь AUTOSPORT.com.ru На трассе Барселона-Каталония в эти выходные пройдёт второй из трёх испанских этапов в календаре MotoGP. Чемпионат набирает обороты, и уже мало кто сомневается, что главным претендентом на титул в этом сезоне будет новобранец заводской команды Yamaha Маверик Виньялес. Соперники испанца отстают на расстояние одной победы, 25 очков и более. Но предсказать исход каждой отдельной гонки достаточно сложно, чего хотя бы стоит неожиданный триумф Андреа Довициозо в прошлое воскресенье в Муджелло. Год назад именно на итальянской трассе началась феноменальная серия из восьми потрясающих этапов, которые выиграли восемь разных гонщиков. Увидим ли мы такое же зрелище в этом сезоне? Для начала давайте посмотрим, что преподнесёт Барселона. Старт Гран При Каталонии в воскресенье в 15:00 по московскому времени.



Если в большинстве чемпионатов только определяются фавориты и претенденты на титул, то в Формуле E сезон выходит на финишную прямую. Участников электрического гоночного чемпионата ждёт самая жаркая пора в чемпионате – три заключительных этапа по две гонки. Первый такой сдвоенный Электроприз пройдёт в предстоящие выходные в Берлине. Расписание двух дней, в субботу и воскресенье, будет полностью одинаковым: в 9:00 и 11:30 по московскому времени пройдут тренировки, квалификация начнётся в 13:00, а гонка – в 17:00. После перерыва почти в месяц участники международной серии TCR возвращаются к активности на трассе. Пятый этап сезона-2017 пройдёт на австрийском автодроме Зальцбургринг, который закроет первую половину чемпионата. В субботу пройдут тренировки и квалификация, а гонки состоятся в воскресенье. Первый заезд стартует в 14:05, второй – в 15:35. Чемпионат мира по ралли-кроссу в эти выходные посетит Норвегию. После двух неудачных выступлений, в Бельгии и Великобритании, действующий чемпион Маттиас Экстрём, выигравший три первых этапа, уступил лидерство в общем зачёте Йоханну Кристоферсону. Сумеет ли швед взят реванш? Узнаем в воскресенье. Финальный и решающий заезд стартует в 16:00. Поклонников американской формульной серии IndyCar в эти выходные ждёт самый протяжённый этап в сезоне – 600-мильная гонка на овале в Техасе. Старт в ночь с субботы на воскресенье в 3:45 по московскому времени. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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