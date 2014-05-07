В День России акваторию Амурского залива украсят разноцветные паруса
В предстоящий понедельник, 12 июня, во Владивостоке на акватории Амурского залива будет дан старт регате «Паруса России - 2017», которая приурочена к празднованию Национального дня России.
Паруса России - это регата, которая объединяет собой более 25 000 яхтсменов из парусных городов страны - от Владивостока до Калининграда, от Архангельска до Севастополя. Эта всероссийская акция призвана показать красоту парусного спорта. Паруса некоторых крейсерских яхт, которые выйдут на воду, имеют окраску триколора.
В этом году на акваторию Амурского залива планируют выйти более 100 яхт - от самых больших «55 футов» до самых маленьких «Оптимистов». Участниками регаты станут спортсмены в возрасте от 8 до 80 лет.
Формат соревнований для крейсерских яхт пройдет по классической дистанции: старт в районе бухты Федорова - знак в бухте Кирпичного завода - м. Песчаный - о. Уши - финиш на молу яхт-клуба «Семь футов».
Соревнования в детских и юношеских классах яхт пройдут по своей дистанции - в районе Спортивной гавани и бухты Федорова.
В 11:00 будет дан старт для первого класса крейсерских яхт, в 13 ч стартуют юноши и девушки.
Награждение победителей и призеров состоится вечером этого дня.
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