В День России акваторию Амурского залива украсят разноцветные паруса

В предстоящий понедельник, 12 июня, во Владивостоке на акватории Амурского залива будет дан старт регате «Паруса России - 2017», которая приурочена к празднованию Национального дня России.

Паруса России - это регата, которая объединяет собой более 25 000 яхтсменов из парусных городов страны - от Владивостока до Калининграда, от Архангельска до Севастополя. Эта всероссийская акция призвана показать красоту парусного спорта. Паруса некоторых крейсерских яхт, которые выйдут на воду, имеют окраску триколора.

В этом году на акваторию Амурского залива планируют выйти более 100 яхт - от самых больших «55 футов» до самых маленьких «Оптимистов». Участниками регаты станут спортсмены в возрасте от 8 до 80 лет.





Формат соревнований для крейсерских яхт пройдет по классической дистанции: старт в районе бухты Федорова - знак в бухте Кирпичного завода - м. Песчаный - о. Уши - финиш на молу яхт-клуба «Семь футов».

Соревнования в детских и юношеских классах яхт пройдут по своей дистанции - в районе Спортивной гавани и бухты Федорова.

В 11:00 будет дан старт для первого класса крейсерских яхт, в 13 ч стартуют юноши и девушки.

Награждение победителей и призеров состоится вечером этого дня.





Пресс-центр яхт-клуба "Семь Футов"