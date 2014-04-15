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Ниреи Фукузими лидирует во второй день тестов GP3 на Хунгароринге

Лидер чемпионата GP3 Ниреи Фукузими завершил двухдневдные тесты на Хунгагоринге с лучшим временем.

Протеже Honda стал единственным, кто вышел из 1.32 на круге, показав незадолго до обеденного перерыва время 1.31,943. Его товарищи по ART Grand Prix Джек Айткен и Джордж Рассел заняли второе и третье места, уступив японскому гонщику всего 0,060 и 0,075 секунды соответственно. Все трое, а также ставший четвёртым Рауль Хайман, превзошли лучшее время вторника 1.32,159.

Напарники по Arden Лео Пульчини и Нико Кари замкнули первую шестёрку.

После обеда протокол возглавил Хайман, хотя и уступил утреннему результату Фукузими практически четыре десятых секунды.

Седьмое и восьмое время по итогам дня показал гонщики Trident Джулиано Алези и Дориан Бокколаччи.

В конце топ-10 расположились пилоты DAMS Сантино Ферруччи и Алессио Лоранди.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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