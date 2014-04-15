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Почти миллион рублей получит детско-юношеская спортивная школа Красноармейского района

Почти миллион рублей получит детско-юношеская спортивная школа Красноармейского района
Детско-юношеская спортивная школа Красноармейского района, расположенная в селе Рощино, получит из средств краевого бюджета почти миллион рублей на приобретение нового оборудования и инвентаря. Об этом заявил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во вторник, 6 июня, на встрече с депутатами муниципалитета.

Депутат Думы Красноармейского района Алексей Байнякшин обратился к главе региона с вопросом о финансовой поддержке детских спортивных школ.

«Наши дети показывают хорошие результаты в спорте, но очень не хватает спортивного инвентаря. Что-то родители покупают за счёт собственных средств, но не каждая семья может себе это позволить», – рассказал он.

Владимир Миклушевский подчеркнул, в этом году в бюджете запланированы средства на спортивный инвентарь и оборудование для детско-юношеской спортивной школы в селе Рощино.

«Красноармейский район направил заявку в этом году и около миллиона рублей запланированы для вашей спортивной школы на приобретение инвентаря и оборудования для таких видов спорта как бокс, волейбол, восточные боевые единоборства, кикбоксинг, лыжные гонки, мотоциклетный спорт, плавание, тхэквондо, хоккей», – акцентировал внимание Губернатор.

Глава региона добавил, что новое оборудование и инвентарь поступят в муниципалитет уже в октябре текущего года.



Пресс-служба администрации Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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