Названа стоимость платной дороге к аэропорту Домодедово - автоновости
Названа стоимость платной дороге к аэропорту Домодедово
Автор фото: Автодор
Проект платной дороги к аэропорту Домодедово, который бы стал отрезком от магистрали М-4 «Дон», был разработан еще несколько лет назад, а в 2015 был внесен в действующую схему развития транспортной инфраструктуры. Но затем про него забыли, однако, ГК «Автодор» готова вернуться к этому проекту.
Платную дорогу планировалось создать с использованием платного участка автомагистрали М-4 «Дон» и строительства подъездной дороги от него до аэропорта. Сегодня, по словам главы госкомпании Сергея Кельбаха есть проектные проработки и финансовая модель. Из-за ограниченности бюджетных вливаний доля частных инвестиций должна составить около 85%. На сегодняшний день примерная стоимость участка протяженностью 6,5 км составляет 11,5-12 миллиардов рублей.
Проект был заморожен в феврале прошлого года. Он предусматривал реконструкцию пяти участков дороги А105 с расширением до шести полос и строительство платного участка от трассы «Дон». Тогда планировалось построить новый участок к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в следующем году.
Пресс-служба немецкого концерна Daimler AG сообщила о планах автопроизводителя на 2014 год. В течение следующего года немцы планируют выпустить сразу шесть новинок, первой из которых станет четвертое...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!