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Названа стоимость платной дороге к аэропорту Домодедово - автоновости

Названа стоимость платной дороге к аэропорту Домодедово - автоновостиНазвана стоимость платной дороге к аэропорту Домодедово

Автор фото: Автодор

Проект платной дороги к аэропорту Домодедово, который бы стал отрезком от магистрали М-4 «Дон», был разработан еще несколько лет назад, а в 2015 был внесен в действующую схему развития транспортной инфраструктуры. Но затем про него забыли, однако, ГК «Автодор» готова вернуться к этому проекту.

Платную дорогу планировалось создать с использованием платного участка автомагистрали М-4 «Дон» и строительства подъездной дороги от него до аэропорта. Сегодня, по словам главы госкомпании Сергея Кельбаха есть проектные проработки и финансовая модель. Из-за ограниченности бюджетных вливаний доля частных инвестиций должна составить около 85%. На сегодняшний день примерная стоимость участка протяженностью 6,5 км составляет 11,5-12 миллиардов рублей.

Проект был заморожен в феврале прошлого года. Он предусматривал реконструкцию пяти участков дороги А105 с расширением до шести полос и строительство платного участка от трассы «Дон». Тогда планировалось построить новый участок к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в следующем году.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:05      |      Категория:  Автоновости
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