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Лэнс Стролл: Мой дом находится в 20 минутах от трассы в Монреале

Новичок Формулы 1 Лэнс Стролл поделился ожиданиями от предстоящего этапа, который пройдёт на его домашней трассе в Монреале.

«Меня ждёт потрясающий гоночный уик-энд. Это не просто домашняя гонка для меня, она к тому же проходит в моём родном городе, – цитирует Стролла пресс-служба Williams. – Мой дом находится всего в 20 минутах езды от трассы, так что меня ждёт нечто особенное. Такой опыт удаётся испытать далеко не каждому.

В детстве я посещал Гран При почти каждый год. После переезда в Европу пришлось пропустить несколько гонок, но в прошлом году я вернулся сюда.

Может быть, это не самый яркий Гран При, так как паддок весьма небольшой. Но здесь классная и уникальная трасса. Тут огромные трибуны, которые расположены достаточно близко к треку. Зоны вылета маленькие, но мне нравится, и я надеюсь, что это не изменится».

Опытный напарник канадца Фелипе Масса добавил: «Я с нетерпением жду возвращения в Монреаль, это великолепное место. Канадская трасса обычно хорошо подходит нашей машине. Надеюсь, в этом году мы тоже окажемся в хорошей форме и успешно выступим в гонке.

Мне нравится Монреаль. Местные болельщики очень любят Формулу 1. Лэнса ждёт первый домашний Гран При, для него предстоящий уик-энд будет особенным».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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