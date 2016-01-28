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Ford F-150 может получить электрическую версию - автоновости

Ford F-150 может получить электрическую версию - автоновостиFord F-150 может получить электрическую версию

Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford планомерно обновляет свой бестселлер на домашнем рынке, пикап F-150. Самая продаваемая модель в сегменте сначала стала гораздо легче, получив алюминиевые раму и кузов, а теперь в «голубом овале» задумались над дальнейшей модернизацией пикапа, чтобы вписать ее в ужесточающиеся требования по экологичности.

В настоящее время в Ford работают над гибридной версией пикапа. Об этом изданию Business Insider рассказал директор по технологиям компании Радж Наир. «Когда речь идет о кроссоверах, вас не особо заботят его тяговые усилия или полезная нагрузка, пикап это совсем другое дело. И когда вы разместите там батареи это добавит лишний вес, что снизит его полезную нагрузку и способности по буксировке», — говорит Наир.

По его словам у гибридной версии есть один «бонус»: автомобиль сам способен вырабатывать энергию для подзарядки батарей. Но Наир не исключает и вероятности появления полностью электрической версии пикапа, оговариваясь, что сегодня гибрид для F-150 более эффективен.

Компания Tesla планирует представить свой электрический пикап в ближайшие два года. Еще пара североамериканских компаний представили свои электрические пикапы, производство которых может начаться уже в следующем году.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:50      |      Категория:  Автоновости
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