ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Зак Браун: Наше терпение заканчивается, и скоро придётся принять решение Исполнительный директор McLaren Зак Браун не стал скрывать недовольства решением мотористов Honda отложить обновление силовой установки, которое планировалось представить на Гран При Канады, и дал понять, что терпение команды подходит к концу. «Honda делает всё возможное, но, похоже, они сбились с пути, – заявил Браун в интервью Reuters. – Недавно нас проинформировали о том, что на Гран При Канады обновления двигателя не будет, и не назвали конкретных сроков. Это вызывает обеспокоенность, потому что ситуация непростая – мы не можем постоянно находиться в роли отстающих. Мы, в том числе наши гонщики, очень рассчитывали на эту модернизацию, и очень жаль, что она была отложена. В Honda пытаются решить проблемы, но прилагают недостаточно усилий. Исполнительный комитет [McLaren] дал нам указание, что повторение ещё одного такого сезона просто недопустимо. Я не хочу вдаваться в тему, какие у нас есть варианты. Мы по-прежнему хотим выиграть чемпионат вместе с Honda. Но в какой-то момент придётся принять решение. Сейчас ситуация вызывает серьёзное беспокойство. Мы не получаем обновлений, а если и получаем, то они оказываются не такими эффективными, как нам обещали. Мы терпим, но наше терпение близко к пределу». Браун признал, что нынешняя ситуация также негативно отражается на финансовом положении McLaren. «Если оценивать потери призовых от FOM и спонсорских выплат, то это заметно снижает коммерческие преимущества от сотрудничества с Honda», – сказал он.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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