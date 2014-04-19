Во Владивостоке стартует Чемпионат Приморского края по уличному баскетболу

Женская команда «Спартак-Приморье» в шестой раз подряд завоевала золотые медали открытого чемпионата Первой лиги Дальневосточного федерального округа. Решающий третий тур прошел в Хабаровске с 14 по...
25 декабря во Владивостоке при поддержке администрации Приморского края состоится открытый личный Дальневосточный детский «Новогодний турнир» по борьбе дзюдо среди школьников, проводимый Региональным...
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