ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Во Владивостоке стартует Чемпионат Приморского края по уличному баскетболу

8 июня в Центре уличного баскетбола «Спартак» (ул. Овчинникова, 34) стартует Чемпионат Приморского края по уличному баскетболу 3х3.

Краевой турнир является региональным этапом Чемпионата России и пройдет в четыре тура с 8 по 29 июня.

Победитель получает путевку на финал Чемпионата России 3х3, который состоится в Москве 26-28 июля 2017 года и будет проводиться в абсолютной категории (мужчины 17+).





Федерация баскетбола Приморского края сообщает о продолжении заявочной компании для участия в краевом чемпионате. Заявки принимаются на сайте федерации баскетбола ПК http://prim-basket.ru/





Команды, которые по какой-либо причине не смогли подать заявку, смогут зарегистрироваться перед началом 1 тура 8 июня с 18:00 до 18:30 на ЦУБ.

Начало 1-го тура 8 июня в 18:30.





Федерация баскетбола Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 06:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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