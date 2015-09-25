Автопроизводителей лишат льгот на ввоз компонентов - автоновости
Автопроизводителей лишат льгот на ввоз компонентов
Российские власти намерены пересмотреть условия поддержки отечественных производителей, в первую очередь иностранных компаний, имеющих у нас собственные сборочные производства. Они могут лишиться одной из основных льгот, но сохранить все остальные.
Речь, в первую очередь, идет об автопроизводителях, которые заключили соглашения о промышленной сборке автомобилей, действие которых заканчивается в 2018-2020 годах. Минэкономразвития планирует лишить компании льгот по ввозу комплектующих иностранного производства, но компании сохранят доступ к госзаказам, компенсацию утилизационного сбора, доступ к государственным программам кредитования и лизинга.
Это должно подстегнуть автопроизводителей развернуть на территории России производство комплектующих, которые сегодня поставляются из-за рубежа. Напомним, что сегодня лишь Volkswagen и Ford Sollers локализовали производство такого ключевого автокомпонента как двигатель. А трансмиссии для всех иномарок по-прежнему поставляются из-за рубежа.
В этом году на поддержку автопрома из федерального бюджета выделено 60 миллиардов рублей, это больше половины всей суммы (107 миллиардов рублей), которая предусмотрена для поддержки различных отраслей промышленности в России.
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