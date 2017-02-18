Команда Владивостокского президентского кадетского училища заняла первое место в краевом фестивале ГТО среди трудовых коллективов

В минувшие выходные во Владивостоке прошел первый краевой фестиваль среди трудовых коллективов «Единый день ГТО». Участие в нем приняли 11 команд из краевого центра, Уссурийска, Фокино и Яковлевки.

На церемонии открытия участников приветствовали почетные гости - начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Ожередов, посол ГТО Приморского края Андрей Черных, чемпион мира и Европы каноист Александр Артемида и чемпионка мира по самбо среди студентов Анастасия Храмова. Они вручили золотые знаки отличия школьникам и студентам, успешно выполнившим комплекс ГТО ранее.

После официальной части стартовали соревнования, которые проходили одновременно в спорткомплексе «Олимпиец» и на стадионе «Динамо». В командах выступали мужчины и женщины от 18 до 59 лет (6-9-й возрастных ступеней).

За два дня они прошли испытания на скорость, гибкость и выносливость. Участники фестиваля бегали, прыгали в длину, метали гранату, проплыли 50-метровку, подтягивались и отжимались. Самым простым для мужчин стал тест на рывок 16-килограмовой гири. Большинство из них выполнили и даже перевыполнили золотой норматив. Лучшее личное достижение в этом испытании показал Андрей Киткаев (25-29 лет, команда Владивостокского президентского кадетского училища), который поднял снаряд 126 раз при нормативе на «золото» в этом возрасте 40 раз.

В метании среди мужчин лидировали фокинцы. Дальше всех – на 46 метров, гранату метнули Максим Скакун (25-29 лет) и Дмитрий Радин (35-39 лет), среди женщин лучший результат у Людмилы Бурдуковской из Яковлевки.

По признанию участников фестиваля, многие из них не ожидали, что покажут отличные результат, открыв в себе новые возможности.

По итогам фестиваля определились тройки призеров в командном и личном зачетах. В абсолютном первенстве среди женщин первое место заняла Наталья Пестерева из Фокино, второе - Светлана Апанасенко (ДЭК), на третьем - Елена Бржезинская (Фокино).

У мужчин победителем стал Сергей Гуцалюк (ДЭК), серебряный призер - Игорь Шаврук (Владивостокское президентское кадетское училище), бронзовый – Олег Минаев (Фокино).

В командном зачете кубок за первое место вручили команде Владивостокского президентского кадетского училища, за второе - «Дальэнергосбыт», за третье – сборная администрации Фокино.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края