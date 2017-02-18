Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Команда Владивостокского президентского кадетского училища заняла первое место в краевом фестивале ГТО среди трудовых коллективов

Команда Владивостокского президентского кадетского училища заняла первое место в краевом фестивале ГТО среди трудовых коллективов
В минувшие выходные во Владивостоке прошел первый краевой фестиваль среди трудовых коллективов «Единый день ГТО». Участие в нем приняли 11 команд из краевого центра, Уссурийска, Фокино и Яковлевки.

На церемонии открытия участников приветствовали почетные гости - начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Ожередов, посол ГТО Приморского края Андрей Черных, чемпион мира и Европы каноист Александр Артемида и чемпионка мира по самбо среди студентов Анастасия Храмова. Они вручили золотые знаки отличия школьникам и студентам, успешно выполнившим комплекс ГТО ранее.

После официальной части стартовали соревнования, которые проходили одновременно в спорткомплексе «Олимпиец» и на стадионе «Динамо». В командах выступали мужчины и женщины от 18 до 59 лет (6-9-й возрастных ступеней).

За два дня они прошли испытания на скорость, гибкость и выносливость. Участники фестиваля бегали, прыгали в длину, метали гранату, проплыли 50-метровку, подтягивались и отжимались. Самым простым для мужчин стал тест на рывок 16-килограмовой гири. Большинство из них выполнили и даже перевыполнили золотой норматив. Лучшее личное достижение в этом испытании показал Андрей Киткаев (25-29 лет, команда Владивостокского президентского кадетского училища), который поднял снаряд 126 раз при нормативе на «золото» в этом возрасте 40 раз.

В метании среди мужчин лидировали фокинцы. Дальше всех – на 46 метров, гранату метнули Максим Скакун (25-29 лет) и Дмитрий Радин (35-39 лет), среди женщин лучший результат у Людмилы Бурдуковской из Яковлевки.

По признанию участников фестиваля, многие из них не ожидали, что покажут отличные результат, открыв в себе новые возможности.

По итогам фестиваля определились тройки призеров в командном и личном зачетах. В абсолютном первенстве среди женщин первое место заняла Наталья Пестерева из Фокино, второе - Светлана Апанасенко (ДЭК), на третьем - Елена Бржезинская (Фокино).

У мужчин победителем стал Сергей Гуцалюк (ДЭК), серебряный призер - Игорь Шаврук (Владивостокское президентское кадетское училище), бронзовый – Олег Минаев (Фокино).

В командном зачете кубок за первое место вручили команде Владивостокского президентского кадетского училища, за второе - «Дальэнергосбыт», за третье – сборная администрации Фокино.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pirelli отметила 110 лет с первого участия в гонках
18-02-2017, 16:05, Спорт
14 февраля в Турине прошло мероприятие, посвященное 110-летнему юбилею Pirelli в автоспорте и старту нового гоночного сезона. Годовщину широко отметили в Национальном автомобильном музее Турина, где...
Подробнее
Спортивно-массовые мероприятия городского округа Спасск-Дальний, посвященные Всероссийскому дню зимних видов спорта
3-02-2016, 14:07, Спорт
05-07 февраля 2016 года пройдет Зимний фестиваль городского округа Спасск-Дальний «Готов к труду и обороне». Спортивная афиша: Программа соревнований: 05 февраля филиал Снайпер (ул. Уборевича, 3)...
Подробнее
Элио Кастроневес возглавил карбюраторный день в Индианаполисе
27-05-2017, 03:45, Спорт
Элио Кастроневес возглавил так называемый карбюраторный день, заключительную тренировку перед 101-й в истории гонкой 500 миль Индианаполиса. Средняя скорость лучшего круга трёхкратного победителя...
Подробнее
Нико Росберг: Теперь нас не называют марионетками, управляемыми командой по радио
12-05-2016, 10:54, Спорт
Пилот Mercedes Нико Росберг считает, что благодаря ограничению радиопереговоров болельщики больше не называют гонщиков марионетками, управляемыми командой. Перед стартом сезона-2016 была обновлена...
Подробнее
В Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Приморском крае выбрали нового руководителя
28-05-2016, 18:03, Спорт
Во Владивостоке состоялась отчетно-выборная конференция региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Приморском крае» (ФСЛПОДАПК), основным...
Подробнее
Возвращаемся непобежденными
24-11-2014, 11:11, Спорт
Наша «Приморочка», одержав и вторую победу в Куйбышеве над «Олимпом», закрепилась на первом месте и оторвалась от ближайших преследователей на 6 очков. Следующие матчи наша команда проведет на...
Подробнее
Нико Росберг завершил первый день тестов Pirelli в Барселоне
13-10-2016, 12:02, Спорт
Сегодня пилот Mercedes Нико Росберг провел первый из двух тестовых дней новых шин Pirelli на автодроме в Барселоне. Нико тестировал новые шины итальянского производителя на модифицированном...
Подробнее
Нельсон Пике-младший выступит в IndyLights в Торонто
9-06-2015, 11:53, Спорт
Лидер турнирной таблицы чемпионата Formula E Нельсон Пике-младший в предстоящий уик-энд выступит в молодёжной американской серии IndyLights в составе команды Carlin на городской трассе в Торонто. В...
Подробнее
Себастьян Феттель попрощался с командой Red Bull Racing
3-12-2014, 02:06, Спорт
Себастьян Феттель попрощался с командой Red Bull Racing, правда, главного подарка не получил: ему придется подождать того момента, когда он покинет Ferrari....
Подробнее
Во Владивостоке стартует чемпионат города по шахматам
17-09-2014, 07:46, Спорт
В предстоящую пятницу, 19 сентября, во Владивостоке стартует чемпионат города по шахматам среди мужчин и женщин. Турнир проводится при поддержке администрации города Владивостока. «Ожидается, что в...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU