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Для поиска воспользуйтесь поисковой формой. НОВОСТИ ТУРИЗМА ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ростуризм исключил из реестра 17 операторов









Семнадцать туристических компаний исключил из реестра Ростуризм. При этом в основном причиной исключения стало непредоставление сведений о финансовом обеспечении на новый срок. Только одна компания ушла из туризма «по собственному желанию».







Скорее всего, ситуация стандартная: компании не предоставили вовремя документы. Однако в Ростуризме предупреждают — согласно новому закону, восстановление не окажется столь «безобидной» процедурой как было ранее — потребуется смена руководства минимум на год, согласно новому закону.



Впрочем, известных игроков рынка среди исключенных компаний нет.



Напомним, в мае Ростуризмом был опубликовал приказ об исключении из реестра 267 туроператоров, из них сведения о 175 компаниях исключены полностью, а по 92 туроператорам — лишь частично. При этом лишились права отправлять туристов за границу 127 «выездников», передаёт Турпром.[xfields][/xfields]







Опубликовано: Сегодня, 01:30 | Категория: Туризм Вернуться

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