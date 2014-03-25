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НОВОСТИ ТУРИЗМА
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Ростуризм исключил из реестра 17 операторов

Ростуризм исключил из реестра 17 операторов




Семнадцать туристических компаний исключил из реестра Ростуризм. При этом в основном причиной исключения стало непредоставление сведений о финансовом обеспечении на новый срок. Только одна компания ушла из туризма «по собственному желанию».

Ростуризм исключил из реестра 17 операторов

Скорее всего, ситуация стандартная: компании не предоставили вовремя документы. Однако в Ростуризме предупреждают — согласно новому закону, восстановление не окажется столь «безобидной» процедурой как было ранее — потребуется смена руководства минимум на год, согласно новому закону.

Впрочем, известных игроков рынка среди исключенных компаний нет.

Напомним, в мае Ростуризмом был опубликовал приказ об исключении из реестра 267 туроператоров, из них сведения о 175 компаниях исключены полностью, а по 92 туроператорам — лишь частично. При этом лишились права отправлять туристов за границу 127 «выездников», передаёт Турпром.[xfields][/xfields]



Опубликовано:   Сегодня, 01:30      |      Категория:  Туризм
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