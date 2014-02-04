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На российские Nissan Terrano установили неправильные рули - автоновости

На российские Nissan Terrano установили неправильные рули - автоновостиНа российские Nissan Terrano установили неправильные рули

Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Nissan Terrano, сиречь перелицованный Renault Duster, выпускают специально для российского рынка. Во время проверки выяснилось, что на некоторые автомобили, выпущенные в прошлом году, были установлены рулевые колеса не той спецификации.

Проблема обнаружилась на 976 автомобилях, выпущенных в период с марта по ноябрь прошлого года. Как сообщает Росстандарт, компанией была выявлена ошибка, допущенная при выпуске проектной документации. На кроссоверах в базовой комплектации могли быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации.

Из-за этого существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки. Вследствие этого спиральный кабель подушки безопасности водителя при повороте рулевого колеса может соприкасаться с подрулевым переключателем. При эксплуатации автомобиля спиральный кабель может быть поврежден, в результате чего включается сигнализатор неисправности подушки безопасности.

На Nissan Terrano, где будет выявлен дефект, произведут замену рулевого колеса и, при необходимости, подрулевого переключателя.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:54      |      Категория:  Автоновости
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