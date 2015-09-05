Экс-босс Cosworth: Red Bull Racing нужен собственный мотор, чтобы вернуться на вершину
Бывший руководитель Cosworth Марк Галлахер считает, что Red Bull Racing необходимо заключить сделку на получение заводских двигателей, чтобы вернуться к победам.В данный момент австрийская команда, выигравшая четыре чемпионских титула с Renault, продолжает сотрудничать с французским производителем, который, правда, начиная с сезона-2016 вернулся в Ф1 в качестве заводской команды.«Red Bull Racing страдает от того, что у нее нет заводского двигателя, – сказал Галлахер в интервью Sky Sports. – Несмотря на то, что Renault продолжает поставлять ей собственные хорошие силовые установки, у Renault уже есть своя команда Ф1, которая и будет их главным приоритетом.RBR не должна играть роль второй скрипки в области поставок двигателей. Я действительно считаю, что эта команда заслуживает получать эксклюзивные моторы.Это должен быть не клиентский двигатель, а специфический агрегат, который будет сделан под заказ, потому что это очень важно в современной Ф1. На машину Ф1 нельзя просто так взять и установить двигатель, будто это батарейка Duracell.Им нужен агрегат, который бы стал неотъемлемой частью всего концепта автомобиля.Я поддерживаю идею Хельмута Марко относительно того, что в Ф1 должен появиться независимый поставщик двигателей. Но, опять же, им необходим такой независимый поставщик моторов, который бы делал все под заказ конкретно RBR. Такие компании, как Cosworth, способны предоставлять подобные услуги».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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