ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Экс-босс Cosworth: Red Bull Racing нужен собственный мотор, чтобы вернуться на вершину Бывший руководитель Cosworth Марк Галлахер считает, что Red Bull Racing необходимо заключить сделку на получение заводских двигателей, чтобы вернуться к победам. В данный момент австрийская команда, выигравшая четыре чемпионских титула с Renault, продолжает сотрудничать с французским производителем, который, правда, начиная с сезона-2016 вернулся в Ф1 в качестве заводской команды. «Red Bull Racing страдает от того, что у нее нет заводского двигателя, – сказал Галлахер в интервью Sky Sports. – Несмотря на то, что Renault продолжает поставлять ей собственные хорошие силовые установки, у Renault уже есть своя команда Ф1, которая и будет их главным приоритетом. RBR не должна играть роль второй скрипки в области поставок двигателей. Я действительно считаю, что эта команда заслуживает получать эксклюзивные моторы. Это должен быть не клиентский двигатель, а специфический агрегат, который будет сделан под заказ, потому что это очень важно в современной Ф1. На машину Ф1 нельзя просто так взять и установить двигатель, будто это батарейка Duracell. Им нужен агрегат, который бы стал неотъемлемой частью всего концепта автомобиля. Я поддерживаю идею Хельмута Марко относительно того, что в Ф1 должен появиться независимый поставщик двигателей. Но, опять же, им необходим такой независимый поставщик моторов, который бы делал все под заказ конкретно RBR. Такие компании, как Cosworth, способны предоставлять подобные услуги».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Пилоты команды Lotus подвели итоги пятничных заездов в Монце, где уже традиционно на первой тренировке Джолион Палмер подменял Ромена Грожана. «Сессия получилась непростой, ведь на первом комплекте я... Подробнее 22-23 февраля краевая федерация спортивного туризма совместно с департаментом физической культуры и спорта Приморского края проводят во Владивостоке ежегодное первенство по спортивному туризму на... Подробнее В стане Red Bull Racing настаивают, что победа на Гран При Венгрии имеет больший вес, чем их предыдущий триумф в Канаде, поскольку в этот раз безоговорочные лидеры сезона из Mercedes не испытывали... Подробнее Недавно британец посетил шоу Джонатана Росса, где рассказал, о чем думал сразу после того, как увидел клетчатый флаг в Абу-Даби. «В моей голове было много разных мыслей, - ответил Льюис на вопрос,... Подробнее Энтони Дэвидсон считает, что команда Toyota не нуждается в третьем автомобиле в суточном марафоне «24 часа Ле-Мана» Действующий чемпион WEC уверен, что с финансовой точки зрения выставление третьей... Подробнее Гонщик Sauber Маркус Эрикссон признался в интервью AUTOSPORT.com, что сумел добиться прогресса не только благодаря опыту, но и правильному психологическому подходу. Швед рассказал, что чувствовал... Подробнее Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщает, что разрешение Honda дорабатывать мотор в течение предстоящего сезона повлияло на решение Mercedes начать год с обновлённым двигателем. FIA выработала... Подробнее Нехватка льда является одной из проблем, тормозящих развитие детско-юношеской спортивной школы "Адмирал" в Приморье. Причина – график обучения юных хоккеистов в общеобразовательных школах и... Подробнее Шахматный турнир в рамках Молодежных спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершился в Дальневосточном федеральном университете уверенной победой российских спортсменов. Школьники в... Подробнее Себастьян Феттель признал, что ухудшение отношений между Red Bull Racing и Renault вызывает сожаление, поскольку затмевает все успехи французского производителя в прошлые годы. Немец выиграл четыре... Подробнее