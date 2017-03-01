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Kia рассказала о компактном кроссовере - автоновости

Kia рассказала о компактном кроссовере - автоновостиKia рассказала о компактном кроссовере

Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia опубликовала первые дизайнерские скетчи и информацию о своем первом компактном кроссовере, который получил имя Stonic. Имя образовано от слов «Speedy» (быстрый) и «Tonic» (тоника — основной звук музыкального лада).

Дизайн модели разрабатывался в европейской студии компании. Судя по опубликованным скетчам, Kia Stonic получит динамичные спортивные формы, а его экстерьер будет пересекаться с более крупными кроссоверами компании. У него довольно приземистый кузов, острые линии пересекаются с плавными поверхностями.

Интерьер кроссовера создан в довольно минималистском стиле: на центральной панели расположился большой экран информационно-развлекательной системы, ниже него блок климат-контроля, наконец, внизу ряд небольших кнопок. Рулевое колесо: трехспицевое, что, видимо, должно подчеркивать спортивный характер машины.

В компании пока не разглашают технические детали о модели. По предварительной информации он создан на платформе Hyundai i20, на которой также базируется Hyundai Kona. Вероятнее всего двигатели и трансмиссии оба кроссовера позаимствуют у более крупного i30.

В Kia говорят, что на европейский рынок Kia Stonic выйдет во второй половине этого года. В России модель не появится, хотя в Kia не исключают вероятности создать еще одну модель в кроссоверном В-классе, которая станет глобальной.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:46      |      Категория:  Автоновости
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