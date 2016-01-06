ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: В успехе Ferrari важную роль играет трудолюбие Себастьяна Феттеля Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф считает, что Себастьян Феттель является одним из главных факторов успешных выступлений Ferrari в сезоне 2017 года. Немец выиграл три из первых шести Гран При кампании и в данный момент опережает ближайшего преследователя в общем зачете на 25 очков. Тото Вольф: Зачем Себастьяну Феттелю думать о переходе в Mercedes? Тото уверен, что Себастьян сумел вникнуть в принципы работы резины Pirelli. «Каждый пилот по-своему готовится к гонкам, – сказал Вольф в интервью Speedweek. – Один хочет, чтобы все прошло идеально и для этого упорно работает, другой полагается на инстинкты. Себастьян всегда был трудоголиком, поэтому, возможно, ему удалось раньше остальных разобраться в рабочих температурах резины Pirelli. Теперь нам остается его догонять». В то же время австриец отрицает потерю мотивации Льюисом Хэмилтоном. «Как раз наоборот. Льюис – не проблема. Он оказывает положительное влияние на команду. Я вижу, что он хочет победить больше, чем в прошлом году», – резюмировал Вольф.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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