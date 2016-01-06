Приморские спортсмены завоевали 47 медалей за месяц
В мае приморские спортсмены отличились в гребле, единоборствах, парусном спорте и легкой атлетике.
Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморского края, наши спортсмены в мае завоевали 47 медалей различного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях.
«Из них – 19 золотых, семь серебряных медалей и 21 бронзовая», – отметили в ведомстве.
Приморцы отличились в гребле, парусном спорте, боксе и кикбоксинге, легкой атлетике и единоборствах. В копилку наград края добавили известные приморские спортсмены Иван Штыль, Александр Захаров, Ильгизар Сафиуллин.
Отметим, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. За последние годы финансирование спортивных программ в Приморье увеличено в два раза.
«В первую очередь это развитие массовых видов спорта: по всему краю строятся универсальные спортивные площадки. Эта программа очень востребована, соразмерно ее развитию увеличивается и количество детей и подростков, регулярно занимающихся спортом. Кроме того, мы будет строить еще пять крытых ледовых арен», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – поручение Президента РФ Владимира Путина. За четыре года обеспеченность спортивными сооружениями жителей Приморского края увеличилась почти в два раза – до 42%. Почти треть населения сейчас занимается спортом.
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