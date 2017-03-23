ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В первобытном лесу - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 16:53 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Росстандарт сегодня информирует о добровольном отзыве более 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta, проданные с 3 сентября 2015 года. В официальном обращении сообщается, что причиной этого стало... Подробнее Количество автомобилей со смертельно опасными подушками безопасности фирмы Takata, оказалось существенно больше, чем предполагалось ранее.... Подробнее Испанский мотоциклист подал иск к легендарному автогонщику, находящемуся в клинике после тяжелой травмы.... Подробнее Крупнейший германский автопроизводитель утвердил план создания нового бренда, который займется выпуском недорогих моделей для развивающихся автомобильных рынков.... Подробнее Статус самой востребованной в мире модели автомобиля в 2013 году традиционно сохранился за седаном Toyota Corolla.... Подробнее В Набережных Челнах на местном заводе совместного российско-американского предприятия Ford Sollers началась сборка компактных кроссоверов Ford EcoSport.... Подробнее Шведский автопроизводитель Volvo и китайский концерн Geely открыли в Гетерборге новый технический центр China Euro Vehicle Technology (CEVT), который займется разработкой и внедрением новых... Подробнее Пятое поколение британского кроссовера доберется до России к маю следующего года.... Подробнее Вопрос о возвращении в Россию пока даже не рассматривается руководством немецкой компании.... Подробнее Испанская автомобилестроительная компания Seat отчиталась о лучших результатах продаж автомобилей марки за последние шесть лет.... Подробнее