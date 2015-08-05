ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Гран При Португалии может вернуться в календарь Формулы 1 Владельцы трассы Алгарве начали переговоры с руководством Ф1 по поводу возвращения Гран При Португалии в чемпионат, сообщает AUTOSPORT. Последний раз национальный этап Португалии состоялся в 1996 году в Эшториле (на картинке выше), принявшем с 1984 года 13 Гран При подряд. В 2008 году были завершены работы на автодроме, вмещающем 100000 зрителей и расположенном в 15 минутах езды от Портимана. Есть предположения, что правительство Португалии попросило руководителей Алгарве изучить возможности возвращения Ф1 в страну. Между новыми владельцами Ф1 Liberty Media и руководством трассы уже прошли переговоры, однако пока они совсем на ранней стадии. Представители автодрома уверены, что готовы принять этап Ф1, однако сейчас конкуренция на рынке заметно возросла, учитывая возвращение Гран При Франции и Германии в 2018 году. После непростого периода экономика Португалии вновь переживает подъем, и правительство страны может помочь проспонсировать этап. В Португалии вовремя стали решать данный вопрос – как раз сейчас коммерческий босс Шон Братчес и спортивный директор Ф1 Росс Браун формируют календарь на следующий год. Браун считает, что качество важнее количества, в то время как Братчес заявил об активных действиях со стороны новых владельцев по расширению календаря Ф1 с 2019 года. Основными рынками были обозначены Европа, Азия, Северная и Латинская Америка. Трасса Алгарве никогда не принимала Гран При Ф1, однако на ней проходили тесты машин Формулы 1 – один в 2008-м, и два – в январе 2009-го. Ранее трасса принимала этапы Супербайка, A1GP и FIA GT.



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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