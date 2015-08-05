Гран При Португалии может вернуться в календарь Формулы 1

Второе место заняла сборная Дальневосточного федерального университета на соревнованиях по плаванию в финале V Всероссийской летней Универсиады. В копилку наград спортсмены ДВФУ добавили две золотые,...
В преддверии «Финала четырех» бывшие игроки «Спартака-Приморье», уже становившиеся призерами Кубка России, рассказали о том, будут ли они смотреть игры турнира в этот раз, кого считают фаворитами, и...
В воскресенье, 22 мая, в 12.00 ч. на стадионе кампуса ДВФУ на о. Русский состоится открытие всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут 2016». В массовом старте примут...
Пилот Ferrari Себастьян Феттель признался, что у него была небольшая надежда на чудо после того, как он разделил двух представителей Mercedes в протоколе второго сегмента квалификации в Бразилии. Но...
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