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Новое поколение Duster покажут в следующем году - автоновости

Новое поколение Duster покажут в следующем году - автоновостиНовое поколение Duster покажут в следующем году

Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Duster, который продается у нас под маркой Renault (а его перелицованная версия известна как Nissan Terrano), в Европе известен под маркой Dacia. Сейчас компания, входящая в альянс Renault-Nissan активно ведет дорожные тесты будущей новинки.

Предсерийный прототип, который проходит дорожные испытания, плотно укрыт камуфляжем, потому выводы о дизайне экстерьера новинки сделать пока сложно. Зато хорошо видно, что кроссовер заметно вырастет в размерах. Это побудило массу слухов о том, что во втором поколении Duster получит семиместную версию. Однако, источники журнала Autocar в компании опровергли эту информацию, заявив, что салон машины станет просторнее, но она останется пятиместной.

Тайной остается платформа, на которой будет построено второе поколение Duster. По некоторым данным, это будет модульная CMF, которая, например, используется для Nissan Micra. Но другие источники утверждают, что для сохранения низкой цены, кроссовер сохранит платформу В0, хотя она и будет серьезно модернизирована.

Также, в целях удешевления Duster сохранит и нынешние силовые агрегаты, которые пройдут модернизацию для повышения экономичности и экологичности.

Нынешнее поколение Renault Duster представлено на российском рынке с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 109 до 143 л.с. в переднее- и полноприводном вариантах по цене от 639 тысяч рублей.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:40      |      Категория:  Автоновости
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