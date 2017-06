ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберт Кубица успешно провел тесты автомобиля Ф1 Роберт Кубица успешно провел свои первые тесты автомобиля Формулы 1 в Валенсии после страшной раллийной аварии в 2011 году. Кубица проехал 115 кругов, что эквивалентно дистанции полутора гонок, за рулем Lotus E20 2012 года, окрашенной в цвета нынешней машины Renault. Именно на этом шасси Кими Райкконен выиграл Гран При Абу-Даби в 2012 году. Тесты включили в себя несколько длинных отрезков с высокой топливной загрузкой, симуляцию квалификации и стартов. В своем Twitter-аккаунте Renault написали: «Почему мы молчали? Потому что это был частный тест для Роберта. It's true. It really is Robert #Kubica. Back in one of our cars after six years. pic.twitter.com/Kd76KUw7H7 — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 6 июня 2017 г.

Но вот что мы можем сказать: Роберт жаловался на уровень сцепления, недостаточную поворачиваемость и прижимную силу. А еще он улыбался во весь рот спустя эти 115 кругов». Спустя три дня после предсезонных тестов 2011 года Кубица отправился в Италию на ралли, во время которого врезался в стену и получил серьезные повреждения правой руки и ноги. Врачи несколько часов оперировали Роберта, однако часть предплечья всё равно пришлось ампутировать. Из-за ограниченных возможностей в движении своей правой руки Кубица даже не мог рассчитывать на возвращение в соревнования одноместных автомобилей, поэтому с 2013 года поляк начал свои выступления в WRC. Однако Роберт постепенно стал протаптывать себе обратно дорогу в кольцевые гонки. Он стартовал в «12 часах Муджелло», а так же в Renault Sport Trophy, где финишировал на подиуме в Спа. В этом году поляк должен был сесть за руль автомобиля WEC LMP1 ByKolles, однако в последний момент отказался. Перед тем, как снова сесть за руль автомобиля Ф1, Кубица протестировал технику GP3, Формулы Е и LMP2.



© autosport.com

Источник : AUTOSPORT







