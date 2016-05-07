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Роберт Кубица успешно провел тесты автомобиля Ф1

Роберт Кубица успешно провел свои первые тесты автомобиля Формулы 1 в Валенсии после страшной раллийной аварии в 2011 году.

Кубица проехал 115 кругов, что эквивалентно дистанции полутора гонок, за рулем Lotus E20 2012 года, окрашенной в цвета нынешней машины Renault.

Именно на этом шасси Кими Райкконен выиграл Гран При Абу-Даби в 2012 году. Тесты включили в себя несколько длинных отрезков с высокой топливной загрузкой, симуляцию квалификации и стартов.

В своем Twitter-аккаунте Renault написали: «Почему мы молчали? Потому что это был частный тест для Роберта.

It's true. It really is Robert #Kubica. Back in one of our cars after six years. pic.twitter.com/Kd76KUw7H7

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 6 июня 2017 г.

Но вот что мы можем сказать: Роберт жаловался на уровень сцепления, недостаточную поворачиваемость и прижимную силу. А еще он улыбался во весь рот спустя эти 115 кругов».

Спустя три дня после предсезонных тестов 2011 года Кубица отправился в Италию на ралли, во время которого врезался в стену и получил серьезные повреждения правой руки и ноги. Врачи несколько часов оперировали Роберта, однако часть предплечья всё равно пришлось ампутировать.

Из-за ограниченных возможностей в движении своей правой руки Кубица даже не мог рассчитывать на возвращение в соревнования одноместных автомобилей, поэтому с 2013 года поляк начал свои выступления в WRC.

Однако Роберт постепенно стал протаптывать себе обратно дорогу в кольцевые гонки. Он стартовал в «12 часах Муджелло», а так же в Renault Sport Trophy, где финишировал на подиуме в Спа.

В этом году поляк должен был сесть за руль автомобиля WEC LMP1 ByKolles, однако в последний момент отказался.

Перед тем, как снова сесть за руль автомобиля Ф1, Кубица протестировал технику GP3, Формулы Е и LMP2.
Роберт Кубица успешно провел тесты автомобиля Ф1
© autosport.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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