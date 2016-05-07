ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Юная шахматистка из Приморья в пятерке сильнейших в России

Восьмилетняя шахматистка из Владивостока Эмма Киселева заняла пятое место на Первенстве России среди девочек до 9 лет. В турнире участвовало 154 девочки со всех регионов страны. Это лучший результат приморских ребят за всю историю первенств страны среди самых юных участников.





По результатам 11 туров Эмма одержала восемь побед, потерпела два поражения и одну партию сыграла вничью, в результате попала в число участниц, набравших по 8,5 очков и поделивших 3-5 места. Дополнительный показатель вывел приморскую участница на пятое место.





Эмма занимается в шахматном клубе "Ладья" и в детско-юношеской спортивной школе "Чемпион" под руководством тренера Арутюна Маргаряна. До этого она неоднократно выигрывала первенства Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока в своей возрастной группе.





Андрей Степанов, президент шахматной федерации г. Владивостока, тел. 8(423)290-32-10, 8902-505-32-10, 8914-344-37-96

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 10:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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