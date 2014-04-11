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В России стали покупать больше дорогих машин - автоновости

В России стали покупать больше дорогих машин - автоновостиВ России стали покупать больше дорогих машин

Автор фото: Maerati

В то время как сегмент массовых автомобилей в России только-только оживает, в производители дорогих люксовых автомобилей потирают руки: в сегменте продажи выросли на 20% только в апреле и есть все шансы на то, что рост продаж продолжится.

Лидером среди люксовых автомобилей, по мнению аналитиков, является седан Mercedes-Maybach S-класса, которых в апреле было продано 77 штук, что на 17% больше, чем годом ранее. Немного непонятно, почему эти седаны отнесены к люксовым, ведь еще не так давно седаны Mercedes-Maybach обходились дешевле «просто» Mercedes-Benz S-класса с дополнительным оборудованием, которое у «майбахов» входит в стандартное оснащение.

На втором месте находится Maserati с многократным ростом продаж. В количественном измерении выглядит не столь впечатляющие (36 автомобилей), но все же. Причем, в апреле из 36 автомобилей итальянской марки 34 пришлось на новинку этого года, кроссовер Maserati Levante.

Наконец замыкает тройку лидеров британская Bentley с показателем в 26 автомобилей. Собственно, и здесь львиная доля продаж пришлась на внедорожник Bentayga, а не на представительские седаны или купе.

Также в апреле было продано восемь Rolls-Royce, по три Aston Martin и Ferrari, а также два Lamborghini.

Более 70% от всего объема продаж в люксовом сегменте пришлось на Москву и Московскую область: тут купили 109 автомобилей. На втором месте Краснодарский край (9 автомобилей), следом идут Санкт-Петербург (семь) и Татарстан (три). Еще в шести регионах РФ было продано по две машины, а в пятнадцати – по одной.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:51      |      Категория:  Автоновости
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