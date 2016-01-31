ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джордж Рассел лидирует на тестах GP3 Протеже Mercedes Джордж Рассел проехал лучший круг на тестах GP3 на Хунгароринге. Рассел, занимающий в настоящее время шестое место в чемпионате GP3, уже под конец утренней сессии установил лучшее время – 1.32,159. Тесты завершились на час позже, чем было запланировано, поскольку командам пришлось ждать, пока станет доступен передвижной медицинский пункт. Дориан Бокколаччи сумел прибавить во второй половине дня и занял второе место с кругом 1.32,436, что оказалось на 0,277 секунды медленнее результата Рассела. Дважды финишировавший на подиуме в Барселоне Алессио Лоранди занял третье место в общем зачете, опередив протеже Renault Джека Аиткена и Сантино Ферруччи. Победитель спринтерской гонки в Испании Арджун Майни, который, как и Ферруччи, является гонщиком по развитию Haas, занял шестое место, опередив лидера чемпионата и одного из победителей в Барселоне Нирея Фукузуми. Рауль Хайман показал восьмой результат, в то время как Маркос Зиберт и Кевин Йорг замкнули топ-10. Утренняя сессия прошла без инцидентов, однако днем гонщик DAMS Бруно Баптиста и Жюльен Фальшеро из Campos остановились на трассе, из-за чего были вывешены красные флаги. Двухдневные тесты GP3 на венгерской трассе завершатся в среду, 7 июня.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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