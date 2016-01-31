Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

6 июня во Владивостоке пройдет краевой турнир среди спортсменов с ограниченными возможностями

6 июня во Владивостоке пройдет краевой турнир среди спортсменов с ограниченными возможностями
Во вторник, 6 июня, состоится краевой турнир по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и других категорий инвалидности. Место проведения – корпус S кампуса ДВФУ на о. Русский в ДВФУ. Начало в 11.00.



Организаторы соревнований - Приморская краевая федерация спорта инвалидов с ПОДА, организация «Ковчег».



Турнир пройдет в рамках проекта «Приморью - спорт без границ».



Организаторы приглашают к участию детей с особенностями развития, взрослых с инвалидностью, команды коррекционных школ, реабилитационных центров и домов инвалидов Приморского края.



Дополнительная информация по телефону 8(423)274-20-40.

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
«Адмирал» одолел «Витязь» по буллитам
31-01-2016, 20:57, Спорт
Поединком с «Витязем» приморцы открывали последнюю в сезоне четырехматчевую домашнюю серию. После нее дома останется лишь 18 февраля сразиться в дерби с «Амуром». Каждый матч серии может иметь...
Подробнее
Отмар Сафнауэр: Эстебан Окон должен бороться за очки и составить конкуренцию Серхио Пересу
29-01-2017, 11:48, Спорт
Исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр рассказал о том, чего ожидают на базе в Сильверстоуне от новобранца Эстебана Окона в сезоне-2017. «Мы надеемся, что Эстебан очень быстро всему...
Подробнее
Олимпийский урок состоялся в Находке в честь открытия зимних игр. Фото
9-02-2014, 16:34, Спорт
Гостем средней школы №23 стала восьмикратная чемпионка России, Заслуженный мастер спорта по боксу, помощник главы города Мария ЯВОРСКАЯ. НОВОСТЬ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ ВСТРЕТИЛИ УРОКОМ… На...
Подробнее
Турнир по стоклеточным шашкам пройдет во Владивостоке
22-10-2014, 11:53, Спорт
В предстоящие выходные дни, 25 и 26 октября, во Владивостоке пройдет открытый чемпионат города по стоклеточным шашкам. К участию в турнире приглашаются все желающие....
Подробнее
Toyota завершила пролог в Монце на двух первых строчках
3-04-2017, 04:00, Спорт
Гонщик Toyota Николя Лапьер завершил пролог WEC в Монце с лучшим временем, установленным после обеда в воскресенье, сообщает AUTOSPORT. Француз, который вернётся за руль прототипа японской команды в...
Подробнее
Борьба за кубок!
24-09-2014, 13:38, Общество, Спорт
Парусному спорту удедяется большое внимание на территории Приморского края. Здесь 20 и 21 сентября прошли сразу два грандиозных мероприятия, посвященные завоеванию главного приза - "Кубка Platu 25" и...
Подробнее
Льюис Хэмилтон: Ferrari блефует и может ехать быстрее
10-03-2017, 15:47, Спорт
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон считает, что Ferrari пока старается скрыть реальную скорость своей новой машины SF70H. В четверг Себастьян Феттель показал лучшее время двух недель тестов в Барселоне,...
Подробнее
Кристиан Хорнер: Надеюсь, что чемпионом мира-2017 станет кто-то из пилотов Red Bull Racing
17-03-2017, 08:09, Спорт
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о сильнейшей паре пилотов в 2017-м, об энтузиазме Эдриана Ньюи, о силе RB13 и о многом другом в интервью официальному сайту Ф1. О фаворите...
Подробнее
FIA отклонила апелляцию Ferrari на штраф Феттеля
12-11-2016, 11:54, Спорт
Представители FIA отклонили запрос Ferrari на пересмотр решения наказать Себастьяна Феттеля за инцидент со сменой траектории на торможении, произошедший на последних кругах Гран При Мексики. В...
Подробнее
«Луч-Энергия» и «Спартак-2» разошлись миром
27-09-2016, 14:57, Спорт
В 14-м туре Футбольной Национальной лиги «Луч-Энергия» на своем поле принимал московский «Спартак-2». Команды так и не сумели открыть счет и завершили встречу нулевой ничьей. Хозяева ударно провели...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU