ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 6 июня во Владивостоке пройдет краевой турнир среди спортсменов с ограниченными возможностями

Во вторник, 6 июня, состоится краевой турнир по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и других категорий инвалидности. Место проведения – корпус S кампуса ДВФУ на о. Русский в ДВФУ. Начало в 11.00.





Организаторы соревнований - Приморская краевая федерация спорта инвалидов с ПОДА, организация «Ковчег».





Турнир пройдет в рамках проекта «Приморью - спорт без границ».





Организаторы приглашают к участию детей с особенностями развития, взрослых с инвалидностью, команды коррекционных школ, реабилитационных центров и домов инвалидов Приморского края.





Дополнительная информация по телефону 8(423)274-20-40.

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 06:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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