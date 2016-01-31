6 июня во Владивостоке пройдет краевой турнир среди спортсменов с ограниченными возможностями
Во вторник, 6 июня, состоится краевой турнир по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и других категорий инвалидности. Место проведения – корпус S кампуса ДВФУ на о. Русский в ДВФУ. Начало в 11.00.
Организаторы соревнований - Приморская краевая федерация спорта инвалидов с ПОДА, организация «Ковчег».
Турнир пройдет в рамках проекта «Приморью - спорт без границ».
Организаторы приглашают к участию детей с особенностями развития, взрослых с инвалидностью, команды коррекционных школ, реабилитационных центров и домов инвалидов Приморского края.
Дополнительная информация по телефону 8(423)274-20-40.
Гонщик Toyota Николя Лапьер завершил пролог WEC в Монце с лучшим временем, установленным после обеда в воскресенье, сообщает AUTOSPORT. Француз, который вернётся за руль прототипа японской команды в...
Парусному спорту удедяется большое внимание на территории Приморского края. Здесь 20 и 21 сентября прошли сразу два грандиозных мероприятия, посвященные завоеванию главного приза - "Кубка Platu 25" и...
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон считает, что Ferrari пока старается скрыть реальную скорость своей новой машины SF70H. В четверг Себастьян Феттель показал лучшее время двух недель тестов в Барселоне,...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!