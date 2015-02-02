Серхио Перес: Трассы старой школы, как Монреаль, вызывают восторг у гонщиков и зрителей
Гонщик Force India Серхио Перес поделился ожиданиями от этапа в Монреале, который пройдет в ближайшие выходные.«После гонки в Монако я сказал, что горжусь командой и нашим выступлением. Мы сделали всё возможное, просто это был не наш день. Машина была быстра по ходу всего уик-энда, поэтому жаль, что не удалось реализовать потенциал и продолжить серию финишей в первой десятке, – цитирует Переса пресс-служба Force India. – Я с уверенностью жду гонку в Монреале. В прошлые годы мне удавалось добиваться хороших результатов на этой трассе. Мне нравится вызов, который бросает данный автодром. Там важно тормозить как можно позднее, агрессивно атаковать шиканы и проезжать как можно ближе к стенам.Думаю, Ф1 нужно больше таких трасс, как Монреаль, где ошибки обходятся очень дорого. Треки старой школы вызывают восторг у пилотов и болельщиков, а также способствуют интересным гонкам».Для напарника Переса по команде Эстебана Окона трасса имени Жиля Вильнева является одной из тех, на которых он никогда прежде не выступал.«Несмотря на то, что я никогда не выступал в Монреале, мне доводилось бывать здесь в прошлом году, – сказал француз. – Определенно это классный этап, поддержка здесь просто невероятная. Обстановка на улицах, особенно в субботу вечером, напоминает большую вечеринку.Я хочу вернуться в борьбу за очки после неудачного этапа в Монако. С каждой гонкой машина становится всё лучше. Я очень доволен командой и нашей совместной работой. Мы добились хорошего взаимопонимания, и теперь они знают, что мне нужно от машины».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Пилот Williams Валттери Боттас сказал, что новая машина команды не сильно отличается от прошлогодней, но она определенно стала лучше своей предшественницы. В первый день тестов Боттас не сразу выехал...
Многочисленные расследования после финиша первой гонки TCR в Монце завершились только одним штрафом, который получил Ференц Фица. Молодой венгр был оштрафован на десять секунд за срезку первой шиканы...
Межрегиональные соревнования прошли 7 мая в спорткомплексе «Олимпиец» в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и были посвящены 71-ой годовщине Великой Победы. Юные дзюдоисты вышли на...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!