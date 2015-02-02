ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Серхио Перес: Трассы старой школы, как Монреаль, вызывают восторг у гонщиков и зрителей Гонщик Force India Серхио Перес поделился ожиданиями от этапа в Монреале, который пройдет в ближайшие выходные. «После гонки в Монако я сказал, что горжусь командой и нашим выступлением. Мы сделали всё возможное, просто это был не наш день. Машина была быстра по ходу всего уик-энда, поэтому жаль, что не удалось реализовать потенциал и продолжить серию финишей в первой десятке, – цитирует Переса пресс-служба Force India. – Я с уверенностью жду гонку в Монреале. В прошлые годы мне удавалось добиваться хороших результатов на этой трассе. Мне нравится вызов, который бросает данный автодром. Там важно тормозить как можно позднее, агрессивно атаковать шиканы и проезжать как можно ближе к стенам. Думаю, Ф1 нужно больше таких трасс, как Монреаль, где ошибки обходятся очень дорого. Треки старой школы вызывают восторг у пилотов и болельщиков, а также способствуют интересным гонкам». Для напарника Переса по команде Эстебана Окона трасса имени Жиля Вильнева является одной из тех, на которых он никогда прежде не выступал. «Несмотря на то, что я никогда не выступал в Монреале, мне доводилось бывать здесь в прошлом году, – сказал француз. – Определенно это классный этап, поддержка здесь просто невероятная. Обстановка на улицах, особенно в субботу вечером, напоминает большую вечеринку. Я хочу вернуться в борьбу за очки после неудачного этапа в Монако. С каждой гонкой машина становится всё лучше. Я очень доволен командой и нашей совместной работой. Мы добились хорошего взаимопонимания, и теперь они знают, что мне нужно от машины».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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