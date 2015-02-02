Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Серхио Перес: Трассы старой школы, как Монреаль, вызывают восторг у гонщиков и зрителей

Гонщик Force India Серхио Перес поделился ожиданиями от этапа в Монреале, который пройдет в ближайшие выходные.

«После гонки в Монако я сказал, что горжусь командой и нашим выступлением. Мы сделали всё возможное, просто это был не наш день. Машина была быстра по ходу всего уик-энда, поэтому жаль, что не удалось реализовать потенциал и продолжить серию финишей в первой десятке, – цитирует Переса пресс-служба Force India. – Я с уверенностью жду гонку в Монреале. В прошлые годы мне удавалось добиваться хороших результатов на этой трассе. Мне нравится вызов, который бросает данный автодром. Там важно тормозить как можно позднее, агрессивно атаковать шиканы и проезжать как можно ближе к стенам.

Думаю, Ф1 нужно больше таких трасс, как Монреаль, где ошибки обходятся очень дорого. Треки старой школы вызывают восторг у пилотов и болельщиков, а также способствуют интересным гонкам».

Для напарника Переса по команде Эстебана Окона трасса имени Жиля Вильнева является одной из тех, на которых он никогда прежде не выступал.

«Несмотря на то, что я никогда не выступал в Монреале, мне доводилось бывать здесь в прошлом году, – сказал француз. – Определенно это классный этап, поддержка здесь просто невероятная. Обстановка на улицах, особенно в субботу вечером, напоминает большую вечеринку.

Я хочу вернуться в борьбу за очки после неудачного этапа в Монако. С каждой гонкой машина становится всё лучше. Я очень доволен командой и нашей совместной работой. Мы добились хорошего взаимопонимания, и теперь они знают, что мне нужно от машины».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Валттери Боттас: Новая машина не сильно отличается от прошлогодней
2-02-2015, 13:43, Спорт
Пилот Williams Валттери Боттас сказал, что новая машина команды не сильно отличается от прошлогодней, но она определенно стала лучше своей предшественницы. В первый день тестов Боттас не сразу выехал...
Подробнее
Ференц Фица получил 10-секундный штраф и переместился на десятое место
14-05-2017, 12:05, Спорт
Многочисленные расследования после финиша первой гонки TCR в Монце завершились только одним штрафом, который получил Ференц Фица. Молодой венгр был оштрафован на десять секунд за срезку первой шиканы...
Подробнее
Чемпионат Приморья по пауэрлифтингу пройдет в Уссурийске
16-10-2014, 21:04, Спорт
С 17 по 19 октября в г. Уссурийске в спортивном зале главного корпуса ДВГМК (ул. Советская, 35) пройдет чемпионат Приморского края по троеборью и классическому троеборью среди женщин, мужчин и...
Подробнее
Суперкубок России по ММА определил сильнейших бойцов 2016 года
10-12-2016, 22:53, Спорт
...
Подробнее
Дальневосточный детский турнир по дзюдо во Владивостоке начался с шествия Бессмертного полка
10-05-2016, 02:02, Спорт
Межрегиональные соревнования прошли 7 мая в спорткомплексе «Олимпиец» в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и были посвящены 71-ой годовщине Великой Победы. Юные дзюдоисты вышли на...
Подробнее
Мини-футбол в школы
24-11-2013, 22:40, Спорт
Мини-футбол в школы. «Портовик» помогает пропагандировать здоровый образ жизни среди учащихся....
Подробнее
В Lada Sport не хотят менять состав в 2016 году
1-11-2015, 02:04, Спорт
Руководитель команды Lada Sport Rosneft Виктор Шаповалов надеется, что состав пилотов его коллектива останется без изменений в 2016 году. По ходу нынешнего сезона за рулем Lada Vesta TC1 выступали...
Подробнее
Audi представила гоночную RS 5 DTM Майка Роккенфеллера
11-03-2014, 21:30, Спорт
Концерн Audi представил раскраску машины, на которой в этом году в серии DTM будет отстаивать титул Майк Роккенфеллер...
Подробнее
Школьники Артема примут участие в краевом этапе «Президентских игр»
25-03-2016, 09:57, Спорт
В физкультурно-оздоровительном комплексе города Артема состоялся финал муниципальных этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские игры» и награждение...
Подробнее
Приморские пилоты выступят на авторалли «Ice Master 2017»
10-03-2017, 15:00, Спорт
Впервые после долгого перерыва в Хабаровске 11 марта стартуют авторалли «Ice Master 2017». Участниками соревнований будут профессиональные спортсмены со всего Дальнего Востока. Из Владивостока в...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU