Уроженец Уссурийска Илья Сандалов подписал контракт с МХК «Тайфун»

Хоккеист решительно настроен вернуться в Приморье и защищать цвета родного клуба.

Уроженец Уссурийска Илья Сандалов заключил контракт с МХК на сезон 2017-2018. Он приглашен на предсезонный сбор и встретится с командой в Ступино.

Новоиспеченный 16-летний форвард «Тайфуна» последние пять лет играл и тренировался в Москве и Подмосковье, на днях Сандалов подписал контракт с приморской молодежкой «Адмирала», после чего рассказал свою хоккейную историю.





- В 2006 году с появлением ледовой арены в Уссурийске я попал в первый набор воспитанников, - вспоминает Илья. – Нашим наставником был Петр Васильевич Севастьянов, он и вложил в меня любовь к хоккею и азы игры. На тот момент мне было пять с половиной лет. Чтобы набраться опыта в 2012 году пришлось переехать в Москву. Моя семья приняла решения поддерживать меня в выборе стать хоккеистом, и последние пять лет мы живем в столице.





- В каких командах играл?





- Еще будучи в третьем классе мне удалось тренироваться с «Серебряными Акулами» три месяца. И по приезду в 2012 году именно туда и держал свой путь. В итоге выступал за «Акул», затем «Вымпел», ХК «Дмитров» и ступинский «Капитан». Не удалось из-за травмы поиграть в юниорке «Тайфуна» в прошлом сезоне.





- Ты попал в «Тайфун» после просмотра. Как удалось заработать свое место?





- Шанс выступить в товарищеских матчах с «Крыльями Советов» и «Спартаком» оказался судьбоносным. В каждом из матчей забил по шайбе и выложился по полной. После чего и последовало предложение, от которого не мог отказаться. Это мой шанс вернуться домой и защищать честь моей малой родины. Скучаю по родным стенам уссурийской ледовой арены.





- У тебя решительные планы на грядущий сезон.





- Конечно! Первый сезон в МХЛ простым не будет, я понимаю. Но я буду работать для того, чтобы наша команда вышла в плей-офф. Это огромный опыт. Моя цель заслужить свое место в «Адмирале».





Илья Сандалов - нападающий. Рост - 184 см, Вес - 76 кг. Хват клюшки - левый.

Дата рождения - 22.11.2000 (16 лет). Место рождения - Уссурийск.

Команды за карьеру: «Приморье» (Уссурийск, 2006-2012) «Серебряные акулы» (Москва, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016), «Вымпел» (Москва, 2012-2013, 2013-2014), ХК «Дмитров» (Дмитров, 2015-2016), «Капитан» (Ступино, 2016-2017)

Пресс-служба МХК "Тайфун"