Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Уроженец Уссурийска Илья Сандалов подписал контракт с МХК «Тайфун»

Уроженец Уссурийска Илья Сандалов подписал контракт с МХК «Тайфун»
Хоккеист решительно настроен вернуться в Приморье и защищать цвета родного клуба.

Уроженец Уссурийска Илья Сандалов заключил контракт с МХК на сезон 2017-2018. Он приглашен на предсезонный сбор и встретится с командой в Ступино.

Новоиспеченный 16-летний форвард «Тайфуна» последние пять лет играл и тренировался в Москве и Подмосковье, на днях Сандалов подписал контракт с приморской молодежкой «Адмирала», после чего рассказал свою хоккейную историю.



- В 2006 году с появлением ледовой арены в Уссурийске я попал в первый набор воспитанников, - вспоминает Илья. – Нашим наставником был Петр Васильевич Севастьянов, он и вложил в меня любовь к хоккею и азы игры. На тот момент мне было пять с половиной лет. Чтобы набраться опыта в 2012 году пришлось переехать в Москву. Моя семья приняла решения поддерживать меня в выборе стать хоккеистом, и последние пять лет мы живем в столице.



- В каких командах играл?



- Еще будучи в третьем классе мне удалось тренироваться с «Серебряными Акулами» три месяца. И по приезду в 2012 году именно туда и держал свой путь. В итоге выступал за «Акул», затем «Вымпел», ХК «Дмитров» и ступинский «Капитан». Не удалось из-за травмы поиграть в юниорке «Тайфуна» в прошлом сезоне.



- Ты попал в «Тайфун» после просмотра. Как удалось заработать свое место?



- Шанс выступить в товарищеских матчах с «Крыльями Советов» и «Спартаком» оказался судьбоносным. В каждом из матчей забил по шайбе и выложился по полной. После чего и последовало предложение, от которого не мог отказаться. Это мой шанс вернуться домой и защищать честь моей малой родины. Скучаю по родным стенам уссурийской ледовой арены.



- У тебя решительные планы на грядущий сезон.



- Конечно! Первый сезон в МХЛ простым не будет, я понимаю. Но я буду работать для того, чтобы наша команда вышла в плей-офф. Это огромный опыт. Моя цель заслужить свое место в «Адмирале».



Илья Сандалов - нападающий. Рост - 184 см, Вес - 76 кг. Хват клюшки - левый.

Дата рождения - 22.11.2000 (16 лет). Место рождения - Уссурийск.

Команды за карьеру: «Приморье» (Уссурийск, 2006-2012) «Серебряные акулы» (Москва, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016), «Вымпел» (Москва, 2012-2013, 2013-2014), ХК «Дмитров» (Дмитров, 2015-2016), «Капитан» (Ступино, 2016-2017)


Пресс-служба МХК "Тайфун"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Валттери Боттас: Новая машина не сильно отличается от прошлогодней
2-02-2015, 13:43, Спорт
Пилот Williams Валттери Боттас сказал, что новая машина команды не сильно отличается от прошлогодней, но она определенно стала лучше своей предшественницы. В первый день тестов Боттас не сразу выехал...
Подробнее
Ференц Фица получил 10-секундный штраф и переместился на десятое место
14-05-2017, 12:05, Спорт
Многочисленные расследования после финиша первой гонки TCR в Монце завершились только одним штрафом, который получил Ференц Фица. Молодой венгр был оштрафован на десять секунд за срезку первой шиканы...
Подробнее
Чемпионат Приморья по пауэрлифтингу пройдет в Уссурийске
16-10-2014, 21:04, Спорт
С 17 по 19 октября в г. Уссурийске в спортивном зале главного корпуса ДВГМК (ул. Советская, 35) пройдет чемпионат Приморского края по троеборью и классическому троеборью среди женщин, мужчин и...
Подробнее
Суперкубок России по ММА определил сильнейших бойцов 2016 года
10-12-2016, 22:53, Спорт
...
Подробнее
Дальневосточный детский турнир по дзюдо во Владивостоке начался с шествия Бессмертного полка
10-05-2016, 02:02, Спорт
Межрегиональные соревнования прошли 7 мая в спорткомплексе «Олимпиец» в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и были посвящены 71-ой годовщине Великой Победы. Юные дзюдоисты вышли на...
Подробнее
Мини-футбол в школы
24-11-2013, 22:40, Спорт
Мини-футбол в школы. «Портовик» помогает пропагандировать здоровый образ жизни среди учащихся....
Подробнее
В Lada Sport не хотят менять состав в 2016 году
1-11-2015, 02:04, Спорт
Руководитель команды Lada Sport Rosneft Виктор Шаповалов надеется, что состав пилотов его коллектива останется без изменений в 2016 году. По ходу нынешнего сезона за рулем Lada Vesta TC1 выступали...
Подробнее
Audi представила гоночную RS 5 DTM Майка Роккенфеллера
11-03-2014, 21:30, Спорт
Концерн Audi представил раскраску машины, на которой в этом году в серии DTM будет отстаивать титул Майк Роккенфеллер...
Подробнее
Школьники Артема примут участие в краевом этапе «Президентских игр»
25-03-2016, 09:57, Спорт
В физкультурно-оздоровительном комплексе города Артема состоялся финал муниципальных этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские игры» и награждение...
Подробнее
Приморские пилоты выступят на авторалли «Ice Master 2017»
10-03-2017, 15:00, Спорт
Впервые после долгого перерыва в Хабаровске 11 марта стартуют авторалли «Ice Master 2017». Участниками соревнований будут профессиональные спортсмены со всего Дальнего Востока. Из Владивостока в...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU