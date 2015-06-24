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Водительские удостоверения могут подорожать - автоновости

Водительские удостоверения могут подорожать - автоновостиВодительские удостоверения могут подорожать

В ближайшее время в Госдуму может быть внесен законопроект, увеличивающий госпошлины в том числе, за выдачу водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. Водительские удостоверения могут подорожать в полтора раза (с двух до трех тысяч), а свидетельства о регистрации транспортных средств — в три раза (с 500 до 1500 рублей).

В законопроекте, который подготовили в МВД говорится, что увеличение пошлин будет касаться только документов нового образца. Правда, свидетельство о регистрации транспортного средства в России существует только в одном формате, а пластиковые удостоверения в органах ГИБДД перестали выдавать несколько лет назад: сегодня это заламинированный документ, отпечатанный на бумажном носителе.

В Госдуме уже заявили, что повышение госпошлин связано с необходимостью внедрения и использования нового программного обеспечения и никаких дополнительных доходов в части изготовления документов не предусмотрено. «Природа пошлин заключается в оплате себестоимости предоставления государственной услуги. Соответственно повышение пошлин означает рост себестоимости предоставления услуги, бланков паспортов и водительских удостоверений», — заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

О необходимости повышения госпошлины за выдачу водительских удостоверений в МВД заговорили еще несколько лет назад, в 2016 году был подготовлен соответствующий законопроект. Тогда необходимость повышения госпошлины объясняли затратами на изготовление пластиковых водительских удостоверений.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:45      |      Категория:  Автоновости
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