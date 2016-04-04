Фелипе Масса: Я готов продолжать выступать в Формуле 1 в 2018-м
Подопечный Williams Фелипе Масса, ушедший в прошлом году “на пенсию”, но после вернувшийся по просьбе команды, признался, что не против продолжить выступать в Королевских гонках.Когда из Williams в Mercedes перешел Валттери Боттас, команде, на борту которой был только несовершеннолетний новичок Лэнс Стролл, срочно потребовался опытный пилот. Фелипе Масса заключил контракт на один год, и за шесть гонок этого сезона заработал 20 очков.«Если у меня будет возможность продолжить там, где я сейчас, или там, где мне будет по душе, я останусь, но в любом другом случае – нет, – заявил Масса в интервью AUTOSPORT. – В прошлом году я говорил то же самое».Масса признался, что Формула 1 и, в особенности, новое поколение автомобилей, стала доставлять ему особое удовольствие.«Я расслаблен, сейчас нет никакого давления, и я просто наслаждаюсь гонками, – продолжил бразилец. – В прошлом году я делал так же, но сейчас, возможно, что-то изменилось в лучшую сторону в плане ощущений, поэтому я работаю в таком расслабленном режиме.Не сомневаюсь, что я в состоянии первоклассно справляться с задачами, и, чувствую, всё идет в нужную сторону. Мне нравится этот автомобиль, потому что он намного больше подходит моему стилю пилотирования.Я доволен машиной, собственными ощущениями, управлением и работой с командой. Главное сейчас не терять очки».Масса, набравший очки в четырех из шести гонок, не ставит себе ограничения на принятие решения о будущем.«Я ни о чём не думаю, если честно, – признался Фелипе. – От гонки к гонке я получаю удовольствие, а там уже посмотрим, как всё будет. Не имею понятия, как сложится судьба».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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