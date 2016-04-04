ЗНАКОМСТВА
КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ
ТУРИЗМ
АВТОНОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА
Лучших наездников определят в краевых соревнованиях по конному спорту во Владивостоке
10 июня в парке Минного городка на базе школы верховой езды «РОССО» пройдут открытые краевые соревнования по конному спорту в дисциплине конкур, посвященные Дню России.
В турнире примут участие спортсмены из Уссурийска, Находки, Артема и Владивостока.
Начало соревнований в 11.00 часов. Приглашаются все желающие увидеть один из самых зрелищных видов спорта.
Федерация конного спорта Приморского края
4-04-2016, 15:53, Спорт Пилот Manor Паскаль Верляйн провел сильную гонку в Бахрейне, финишировав на 13-м месте. Паскалю удалось оставить за спиной не только Рио Харьянто, но и Фелипе Насра, Нико Хюлькенберга и Серхио...
13-10-2015, 17:47, Спорт Глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун не поддерживает введение закрытых кокпитов. В 2015-м вследствие смерти Жюля Бьянки и Джастина Уилсона в паддоке заговорили о введении закрытых кокпитов,...
2-07-2014, 19:50, Спорт В Red Bull Racing считают, что их поставщик двигателей – компания Renault – допустил ошибку, не сосредоточившись на доработке своей силовой установки с учетом особенностей конкретного автомобиля....
29-02-2016, 21:01, Спорт Шарль Леклер переходит из Европейского чемпионата Формулы 3 в серию GP3, где в предстоящем сезоне будет выступать за ART Grand Prix. В 2016 году чемпионская команда расширила своё присутствие до...
16-09-2014, 17:06, Спорт В спорткомплексе «Олимпиец» многочисленные зрители стали свидетелями показательных выступлений мастеров тхэквондо категории куккивон. Их продемонстрировали лучшие представители этого вида спорта из...
21-05-2017, 06:41, Спорт Традиционная выставка и продажа водномоторной техники, фестиваль водных видов спорта, конкурс детского рисунка, швейцарская 37-футовая яхта Chamade – и это только начало списка всех событий!...
19-04-2016, 16:07, Спорт Пилот Williams Валттери Боттас рассказал о причинах невнятного выступления на Гран При Китая. Валттери стартовал пятым, но в итоговом протоколе скатился на десятое место. «Жаль, что мне не удалось...
25-10-2015, 03:46, Спорт В воскресенье, 25 октября, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет шестой этап соревнований по автомобильным кольцевым гонкам. Сильнейшие спортсмены Дальнего Востока будут бороться за...
20-09-2016, 00:03, Спорт Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что Даниэль Риккардо не смог выиграть на Гран При Сингапура из-за того, что при погоне за Нико Росбергом на последних кругах израсходовал ресурс...
9-02-2015, 10:01, Спорт Начало встреч осталось за «Адмиралом». С первых минут «моряки» начали создавать моменты у ворот соперника. Вначале на бросок вывели Сигарёва, но Андрей голкипера не переиграл. Затем братья Ушенины...