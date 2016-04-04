ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Лучших наездников определят в краевых соревнованиях по конному спорту во Владивостоке

10 июня в парке Минного городка на базе школы верховой езды «РОССО» пройдут открытые краевые соревнования по конному спорту в дисциплине конкур, посвященные Дню России.





В турнире примут участие спортсмены из Уссурийска, Находки, Артема и Владивостока.





Начало соревнований в 11.00 часов. Приглашаются все желающие увидеть один из самых зрелищных видов спорта.





Федерация конного спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 22:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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