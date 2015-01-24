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У Lada может появиться летающий автомобиль - автоновости

У Lada может появиться летающий автомобиль - автоновостиУ Lada может появиться летающий автомобиль

Автор фото: фирма-производитель

Взрослые тоже любят мечтать. Даже находясь на высоких постах. Вот и глава АвтоВАЗа, который пока может похвастать присутствием лишь в бюджетном сегменте автомобилей, считает, что в ближайшие десятилетия завод может заняться разработкой летающего автомобиля.

Николя Мор, президент тольяттинского автогиганта, видит потенциал в создании такой машины, благодаря сотрудничеству с одним из акционеров предприятия, российским холдингом «Ростех». Правда, если в Тольятти и займутся разработкой летающего автомобиля, то не очень скоро.

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает «Ростех», — тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с «Ростехом», но это случится не раньше, чем через лет 20», - заявил Николя Мор в интервью агентству RNS.

Дело более близкой перспективы — оснащение автомобилей Lada системами полуавтономного и автономного вождения. По словам Мора такие системы на продукции АвтоВАЗа могут появиться в ближайшие десять лет.

Пока крупные автопроизводители довольно скептически относятся к идее летающих автомобилей. Лишь Toyota инвестировала несколько сот миллионов долларов в проект SkyDrive, которым в свободное от основных обязанностей время занимаются несколько ее сотрудников. SkyDrive — это одноместное транспортное средство с четырьмя роторами, размещенными по принципу квадрокоптера. Свои разработки в области летающих автомобилей ведут Airbus и Uber, однако, пока никто из них не продвинулся дальше концептов.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:48      |      Категория:  Автоновости
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