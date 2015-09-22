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Тото Вольф: Ferrari – главный фаворит чемпионата, а Mercedes находится в статусе догоняющего

В преддверии Гран При Канады босс Mercedes Motorsport Тото Вольф признал, что начало сезона-2017 получилось непростым для «Серебряных стрел», и в настоящее время фаворитом чемпионата является Ferrari.

«Бейсболист Бейб Рут был прав, когда сказал: «Предыдущие достижения не гарантируют победы сегодня», – цитирует Вольфа пресс-служба Mercedes. – Каждый сезон всё начинается нуля, а когда так серьёзно меняется регламент, как в этом году, успех, достигнутый ранее, никак не помогает в работе.

У нас быстрая машина, мы выиграли три из шести первых гонок, но в то же время столкнулись с гораздо большим количеством проблем, чем в прошлые годы.

После финиша гонки в Монако один уважаемый человек спросил меня, каково это – испытывать чувство поражения. Я рассказал ему, насколько это больно, на что он ответил: «Это гонки».

Такова ситуация на данный момент. Мы должны бороться за каждую победу, поул-позицию, подиумы и очки. От Mercedes ждут максимально возможного результата.

Каждый сотрудник на базе прилагает все усилия, чтобы оценить масштаб проблем, с которыми мы столкнулись, определить цели, изучить полученные данные и выработать необходимое решение.

Я помню, с какими проблемами мы столкнулись в Сингапуре-2015. Тогда в качестве крайнего срока мы установили следующую гонку на Сузуке, которую Mercedes в итоге выиграла.

Так же мы поступили после Гран При Монако – сосредоточились на решении проблем. Нынешний сезон – это марафон, а не спринт, и мы это знаем.

Нас ждёт интересный уик-энд в Канаде. С одной стороны, учитывая конфигурацию трассы, гонка может получиться сложной для нашей команды. Но с другой, оба наших пилота всегда были сильны в Монреале. Так что мы постараемся дать им конкурентоспособную машину.

У нас два отличных гонщика, и мы будем придерживаться своего подхода, разрешая им бороться между собой, даже если иногда это будет сложно, так как не всегда впереди будет тот, кто находится выше в чемпионате.

Неприятно это признавать, но мы не фавориты чемпионата в этом году. В настоящее время этот статус принадлежит Ferrari. У них очень быстрая машина, и нам нужно сильно постараться, чтобы вновь выйти вперёд.

Но впереди ещё 14 гонок, ничего не решено. Мы с интересом ждём Гран При Канады и рассчитываем на успешный результат».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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