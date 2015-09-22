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Приморские кикбоксеры сразятся в краевом турнире

Приморские кикбоксеры сразятся в краевом турнире
10-11 июня во Владивостоке, в спорткомплексе «Арена спорт» (ул. Володарского, 3а) пройдет ежегодный турнир по кикбоксингу памяти М.И. Лемеша. Начало в 12.00.

В соревнованиях примут участие спортсмены от 11 до 18 лет, заявки прислали более 100 кикбоксеров со всего Приморского края.



Михаил Иванович Лемеш – родоначальник приморского кикбоксинга, он одним из первых начал развивать этот вид спорта в Приморье. В непростые 90-е годы он занимался с детьми, учил их быть сильными, смелыми и справедливыми. Большинство сегодняшних тренеров, судей – его воспитанники.



Зрителей приглашают увидеть зрелищные бои и поддержать спортсменов, вход свободный.



Федерация кикбоксинга Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 19:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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