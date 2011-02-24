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В каком банке открыть счет для юридических лиц

В каком банке открыть счет для юридических лицВ последнее время многие юридические компании, которые ведут деятельность на территории Казахстана, начинают задавать вопрос: где открыть счет в банке? Популярность этого вопроса обусловлена тем, что открывая счет в банке, каждая компания получает возможность не только сохранить свои денежные средства, но и увеличить их. Однако открыть счет в банке во многих ситуациях бывает не так просто, ведь далеко не все банки готовы предоставить выгодные условия для своих клиентов. Поэтому в этой статье мы решили рассказать, где открыть счет в банке с реальными гарантиями.

Где открыть счет юридическим лицам в Казахстане

На самом деле предложить такую услугу сейчас могут многие банки на территории нашей страны. Однако редко кто предоставляет реальные гарантии качества, высокую процентную ставку и прозрачный договор. Желаете найти только оптимальные условия сейчас? В такой ситуации "Tengri Bank” станет прекрасным решением для каждого. Посмотреть подробнее все условия вы сможете на сайте https://tengribank.kz/corporate/account, здесь вы также найдете информацию о сроках, процентной ставке и других особенностей.

Сразу отметим, что "Tengri Bank” по праву считается одним из лучших. Это связанно с тем, что он работает на территории Казахстана уже длительное время. Услуги здесь заказывают уже многие компании, ведь всегда предоставляются гарантии и безопасность вложенных денежных средств. Можно выделить и несколько основных преимуществ этого банка:

1) Высокая процентная ставка. Так что, каждая компания сможет не только сохранить свои деньги, но и серьезно преумножит их.
2) Всегда обеспечивается сохранность денежных средств. Соответственно вы можете совсем не бояться за их сохранность.
3) Открыть счет в этом банке совсем просто. Помимо этого нужно собрать минимальный пакет документов.
4) Честный договор, где нет скрытых особенностей.
5) Открыть счет можно очень быстро.
6) Сюда вложили свои деньги уже много компаний.

Как вы могли заметить, вложить сюда средство – это прекрасное решение. Однако здесь вы должны еще четко понимать, что перед оформлением стоит прочитать договор. Его вы сможете найти на официальном сайте по ссылке выше. Там вы найдете все условия, основные особенности и многое другое. Все это поможет открыть счет и не сделать никаких ошибок.



Опубликовано:   Сегодня, 16:49      |      Категория:  Новости
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9-12-2009, 10:42, Новости
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